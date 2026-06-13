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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, देश में करेगी चार बड़ी रैलियां, राहुल गांधी कोटा से करेंगे शुरुआत

NEET पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, देश में करेगी चार बड़ी रैलियां, राहुल गांधी कोटा से करेंगे शुरुआत

NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने जा रही है. इसी के मद्देनजर कोटा से होने वाली राहुल गांधी की महारैली का संदेश पूरे देश भर में जाएगा.

By : मुबारिक खान | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने जा रही है इसकी शुरूआत राजस्थान के कोटा से 17 जून को होगी. देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश हैं इसी को देखते हुए छात्र संगठनों और परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को साथ लेकर कांग्रेस देश भर में 4 छात्र महारैली आयोजित करेगी, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे.

कांग्रेस के इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से होगी. देश भर में कोटा की पहचान कोचिंग हब के रूप में जानी जाती है ऐसे में कोटा से राहुल गांधी की महारैली का संदेश पूरे देश भर में जाएगा. कोटा कोचिंग संस्थानों का गढ़ माना जाता है. यहां हर साल करीब 2 लाख से अधिक छात्र कोचिंग करने पहुंचते है यहां बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं.

राहुल गांधी कोटा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और छात्रों के माध्यम से अपनी बात देश भर के युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वहीं संगठनात्मक दृष्टि से देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान कांग्रेस का संगठन अधिक मजबूत है ऐसे में राहुल गांधी के यहां आने से जमीनी कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिलेगी.

4 बड़ी छात्र महारैलियां 
देश भर में चार बड़ी छात्र महारैलियों का आयोजन होगा, जिसमें 17 जून को कोटा, 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र महारैली का आयोजन होगा. कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि स्टूडेंट सम्मेलनों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षकों और पेपरलीक घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा.

क्या बोले अशोक गहलोत
यह अभियान उन लाखों युवा भारतीयों की समस्याओं को सामने लाएगा, जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और एक निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रणाली नहीं होने से प्रभावित हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर की युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं. इस महारैली के माध्यम से छात्र पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं की जानकारी साझा कर सकेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में आयोजित होने वाली महारैली को लेकर कहा कि इसके माध्यम से राहुल गांधी देश भर के छात्रों को इस आंदोलन के लिए संगठित करने का काम करेंगे.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 13 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi NEET Paper Leak CONGRESS
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