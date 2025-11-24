हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सड़क से संसद तक होगी लड़ाई’, श्रम कानूनों पर सवाल उठाते हुए बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर

‘सड़क से संसद तक होगी लड़ाई’, श्रम कानूनों पर सवाल उठाते हुए बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर

New Labour Laws: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इन चार श्रम कानूनों को एक क्रांतिकारी सुधार की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी तक नोटिफाइड भी नहीं हुए हैं.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Nov 2025 09:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानूनों के खिलाफ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के वोट बैंक को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने मौजूदा 29 श्रम-संबंधी कानूनों को फिर से पैक करके मात्र चार कोड में बदल दिया गया है.

संसद के शीतकालीन सत्र में जोरशोर से उठेगा मुद्दा- तारिक अनवर

बिहार के कटिहार संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, ‘इन चार श्रम कानूनों को एक क्रांतिकारी सुधार की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी तक नोटिफाइड भी नहीं हुए हैं.’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन नए श्रम कानूनों के खिलाफ पार्टी की इकाई इंटक समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के साथ बुधवार (26 नवंबर, 2025) को दिल्ली समेत पूरे देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है. इसके अलावा, इस मुद्दे को संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में जोरशोर के साथ उठाया जाएगा.

कांग्रेस नेता ने श्रम कानूनों पर दागे पांच सवाल

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने चारों श्रम कानूनों को लेकर पांच सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि क्या ये कोड भारत के मजदूरों की श्रमिक न्याय की इन 5 बुनियादी मांगों को हकीकत बना पाएंगे, जिसमें,

  • राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन, जिसमें मनरेगा भी शामिल हो.
  • स्वास्थ्य का अधिकार कानून, जिसके तहत 25 लाख रुपये का यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा.
  • शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून.
  • सभी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा भी शामिल हो.
  • सरकारी विभागों के कोर कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को बंद करने की प्रतिबद्धता.

मोदी सरकार को कांग्रेस सरकारों से सीखना चाहिए- तारिक

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘केंद्र की मोदी सरकार को कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों से सीखना चाहिए, जिन्होंने 21वीं सदी के श्रम सुधारों की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए गिग वर्करों के लिए ऐतिहासिक कानून बनाए और ये कानून नए लेबर कोड लागू होने से पहले ही बन चुके थे.’

यह भी पढ़ेंः ओडिशा के भद्रक में पत्नी से बिछड़े शख्स ने ससुराल पर फेंके बम, गांव में मची सनसनी, मुख्य आरोपी फरार, दो गिरफ्तार

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 24 Nov 2025 09:55 PM (IST)
Tags :
Parliament Labour Laws Tariq Anwar MONSOON SESSION CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, कल पहुंचेंगे पीएम मोदी, दर्शन का समय बदला; ट्रैफिक और सुरक्षा के नए नियम, जानें सबकुछ
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death News, Bollywood Legend के वो किससे जो हैं अनोखे! | Dharmendra Ji Passes Away
Dharmendra Ji के दिल में मां ने जगाया देशप्रेम, Independence का किया He-Man ने जिक्र
Actor Dharmendra Passes Away: मां की दुआ ने क्लर्क को बनाया 'हीमैन'! | Sunny Deol
Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में ध्वजारोहण बंगाल में बाबरी पर रण! Bengal SIR | ABP News
Dharmendra Ji Passes Away At 89, Bollywood ने खो दिया चमकता हुआ सितारा | Dharmendra Death News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, कल पहुंचेंगे पीएम मोदी, दर्शन का समय बदला; ट्रैफिक और सुरक्षा के नए नियम, जानें सबकुछ
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
Muskan Rastogi: मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Favorite Liquor: किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
ट्रेंडिंग
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget