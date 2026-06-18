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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'

चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'

चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा परिसीमन को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निशाना साधा है. उन्होंने नायडू को उनके ड्राइवर की सैलरी का उदाहरण देकर परिसीमन का गुणा-गणित समझाया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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लोकसभा परिसीमन को लेकर दिए गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने करारा पलटवार किया है. थरूर ने तर्क दिया कि परिसमीन में सीटों के विस्तार का प्रस्ताव उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में साउथ के स्टेट के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा. कांग्रेस सांसद ने आंध्रा सीएम पर निशाना साधते हुए उनकी और उनकी ड्राइवर की सैलरी में इजाफे का उदाहरण देते हुए सवाल पूछा कि क्या आपको दक्षिण भारत के राज्यों की फिक्र नहीं है?

 नायडू-ड्राइवर की सैलरी का दिया उदाहरण

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'नायडू जी, चलिए एक प्रयोग करते हैं. मान लेते हैं आपकी सैलरी 2 लाख रुपये है, जबकि आपके ड्राइवर की सैलरी 20 हजार रुपये. आप सभी के लिए 50 फीसदी इजाफे का ऐलान करते हैं, ऐसे में आपकी सैलरी 3 लाख रुपये होगी और ड्राइवर की 30 हजार रुपये. प्रतिशत और रेशियो में यह बढ़ोतरी बराबर है, लेकिन क्या आप पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं होंगे, जितना आप ड्राइवर की तुलना में पहले थे? '

नायडू से पूछा सवाल

उन्होंने आगे लिखा, 'परिसीमन के इसी गणित के चलते दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं. थरूर ने नायडू से सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सांसदों की संख्या 80 है और केरल के 20 सांसद, अगर कल को यह 120 बनाम 30 हो जाते हैं तो क्या कोई अंतर होगा?' कांग्रेस सांसद ने आगे कहा है,'थोड़ा आनुपातिक अंतर और पॉलिटिकल वजन में बहुत ही बड़ा अंतर. केरल के 10 और सांसदों के मुकाबले यूपी के 90 और सांसद. क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक वजूद मत भूलिए.'

नायडू ने क्या कहा था?

इस विवाद की शुरुआत नायडू के उस बयान से होती है, जिसमें उन्होंने परिसीमन को लेकर बयान दिया था. ईटी को दिए इंटरव्यू में  उन्होंने परिसीमन को लेकर कहा था कि इससे सभी राज्यों की कम से कम 50 फीसदी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के इसी बयान पर कांग्रेस सांसद ने निशाना साधा है और उनको उनके ड्राइवर की सैलरी के साथ का उदाहरण देकर इसका गणित समझाया.

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Published at : 18 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
India News CONGRESS SHashi Tharoor Lok Sabha Delimitation
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