हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala to Keralaam Row: केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'

Kerala to Keralaam Row: केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा कि अब केरलम के निवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले केरलाइट और केरलन शब्दों का क्या होगा?

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है, परियोजनाओं पर नहीं. थरूर ने ये भी बताया कि मलयालम में केरल का अनुवाद पहले से ही 'केरलम' होता है. ऐसे में अब राज्य का नाम बदलने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं.

थरूर ने कहा, "मलयालम में तो यह पहले से ही 'केरलम' है. अब एक मलयालम शब्द अंग्रेजी में आ रहा है. मुझे नहीं पता इससे क्या फर्क पड़ता है. सरकार ने हमें न तो एम्स दिया है और न ही कोई नया संस्थान. केंद्रीय बजट में भी कोई परियोजना नहीं है, लेकिन जब नाम बदलने की बात आती है तो वे इसे मंजूरी देने को तैयार हैं."

भाषा को लेकर भी पूछा सवाल

थरूर ने एक्स पर अलग पोस्ट में एक भाषाई प्रश्न भी उठाया. उन्होंने पूछा कि अब केरलम के निवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले केरलाइट और केरलन शब्दों का क्या होगा? उन्होंने जोर देकर कहा कि 'केरलमाइट' किसी सूक्ष्मजीव जैसा लगता है और 'केरलमियन' किसी दुर्लभ खनिज जैसा.

बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा चुनावों से पहले केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 140 विधानसभा सदस्यों वाले केरल में मई से पहले चुनाव होने की उम्मीद है. हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.

नाम बदलने की CM ने की थी मांग

केरल विधानसभा ने आधिकारिक अभिलेखों में नाम बदलने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2024 में यह प्रस्ताव पेश किया था और केंद्र सरकार से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य केरल का नाम केरल से बदलकर केरलम करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत केरल की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही उठ रही है.

ये भी पढ़ें

गरीब महिला के साथ रेप की कोशिश करने लगा शख्स, विरोध के बाद पत्थर से कुचला, हुई मौत

Published at : 25 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor CONGRESS Keralaam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kerala to Keralaam Row: केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'
केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इंडिया
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
इंडिया
हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी करना देश के ताने-बाने को नष्ट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को विश्व यादव परिषद के चीफ से क्यों पूछना पड़ा ये सवाल
हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी करना देश के ताने-बाने को नष्ट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को विश्व यादव परिषद के चीफ से क्यों पूछना पड़ा ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget