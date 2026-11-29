कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डिलिमिटेशन कवायद के पीछे के इरादों पर सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा है कि क्या वे अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार सोमवार (30 नवंबर 2026) को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है. इसका मकसद महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना है.

इसके तहत लोकसभा में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की संख्या और विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. साथ ही, इन नई सीटों और सीमाओं को 2051 तक के लिए स्थिर (फ्रीज) कर दिया जाएगा.

झारखंड के जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि केंद्र का यह परिसीमन बिल एक अल्पकालिक सोच है. उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार की सोच क्या है. क्या यह कोई अल्पकालिक सोच है या वे अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वे देश के भले के बारे में सोच रहे हैं? क्या 815 सांसदों वाली लोकसभा देश के भले के लिए काम कर पाएगी? क्या लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? क्या कोई चर्चा हो पाएगी? मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे लगता है कि अभी 540 सांसदों के साथ भी हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है."

लोकसभा सीट बढ़ाने की कोशिश

संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे. इसमें राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को भी 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है.

थरूर ने कहा, "अभी लोगों को मंत्रियों से सवाल पूछने, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा करने या शून्य काल में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है. 815 सांसद हो जाएंगे तो बहुत से लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए वहां आएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सरकार को जवाबदेह ठहरा सके.

इंडिया गठबंधन ने क्या कदम उठाए?

इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तथा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं. आज अपने सहयोगी दलों के नेताओं. DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन और NCP(SP) प्रमुख शरद पवार के साथ चर्चा करने वाले हैं. DMK और NCP(SP) दोनों ने ही परिसीमन विधेयक का समर्थन किया है.

विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों को नुकसान पहुंचाएगा. विपक्ष ने इस कदम को BJP-RSS की एक ऐसी कोशिश बताया है, जिसके जरिए वे देश में हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं.