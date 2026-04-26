भारत को नर्क बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट पर कांग्रेस से सांसद शशि थरूर ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने करारा पलटवार करते हुए कहा है कि भारत को इतनी छोटी सी बात भड़कना नहीं चाहिए.

FRANCE 24 से बात करते हुए थरूर ने कहा कि भारत को ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट जैसी छोटी सी बात पर भड़कना नहीं चाहिए. यह हमारी कूटनीति नहीं है. अगर में भारत सरकार में होता तो इसे नजरंदाज कर देता.

राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो का विवादित हिस्सा शेयर किया था

थरूर की प्रतिक्रिया उस बयान पर आई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंजर्वेटिव होस्ट के पोडकास्ट का हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसमें भारत, चीन समेत एशिया के देशों को नर्क जैसी जगह करार दिया था. इस वीडियो क्लिप में कहा गया था कि प्रवासी लोग अपने बच्चों की नागरिकता हासिल करने के लिए प्रेग्नेंसी के दिनों में अमेरिका आते हैं. इस वीडियो में यह भी कहा गया था कि यहां पैदा होने वाला तुरंत नागरिकता हासिल कर लेता है.

क्लिप में की गई थी ACLU की आलोचना

इसके अलावा इस क्लिप में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के वकीलों की भी आलोचना की थी. उन्हें लैपटॉप वाला गुंडा बताया था. उनकी तुलना माफिया परिवारों से बढ़कर की गई थी. साथ ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही गई थी.

खरगे ने मोदी सरकार से पूछा था सीधा सवाल

इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इस पोस्ट को साझा करने के लिए कहा था कि पीएम मोदी इस चुनाव प्रचार से समय निकालकर इस बारे में प्रतिक्रिया दें.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि मोदी जी के प्रिय मित्र नमस्ते ट्रंप ने भारत के बारे में अपशब्द कहे हैं. मोदी जी इन बयानों पर चुप रहते हैं. वहीं, भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि मैं इसे यहीं छोड़ता हूं.

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