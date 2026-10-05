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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?

'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?

CEC ज्ञानेश कुमार की पैनल के खिलाफ जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अब इस पर कांग्रेस के सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाली पैनल के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने पर कांग्रेस सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने कहा है कि कोर्ट जिस मामले पर सुनवाई कर रहा है, देश यही चाहता है कि कोर्ट उस पर सुनवाई करे और फैसला सुनाए. 

तन्खा ने आगे कहा, 'देश में ऐसा माहौल है कि सीईसी, ईसी और खासकर ज्ञानेश कुमार ने बड़ी गलती की है. मेरा मतलब है कि उन्होंने यानी उन्होंने बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया है. उन्होंने तौर तरीके बदल दिए हैं.'

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'वो ऐसी प्रक्रिया लाए, जो कानून में है ही नहीं'

उन्होंने कहा कि वे ऐसी प्रक्रिया लेकर आए हैं, जो कानून में कहीं नहीं है. 13 करोड़ लोगों के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. यह अभूतपूर्व है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग के अंदर भारी मतभेद थे. लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे. 

'फैसला लेने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा'

तन्खा ने कहा, 'और जाहिर है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनेगा, क्योंकि आखिरकार यह पूरी याचिका न्यूज रिपोर्टों या निजी जानकारी पर आधारित है. इसलिए कोई भी रुख अपनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को दूसरे पक्ष की बात भी सुननी होगी.'

इसके अलावा उन्होंने देशभर में चल रहे प्रोटेस्ट पर कहा है कि असल में मामला जो है, वो भले ही एमपी हो, कर्नाटक हो, या देश के किसी भी राज्यों में हो, एक राजनीतिक दल के तौर पर हम ग्राउंड पर असलियत देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है. यह हमारी फर्स्ट हैंड जानकारी है. क्योंकि हम लोगों को पता है कि असलियत में हो क्या रहा है, और हुआ क्या है.

उन्होंने आगे कहा, 'वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास यह जानकारी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका के जरिए पहुंची है. ऐसे में उनके लिए सेकंड हैंड जानकारी है. कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों को सुनेगी. इसी के चलते चुनाव आयोग और केंद्र को जवाब तलब कोर्ट की तरफ से किया गया है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
EC Vivek Tankha Gyanesh Kumar SUPREME COURT
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