'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?

सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाली पैनल के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने पर कांग्रेस सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने कहा है कि कोर्ट जिस मामले पर सुनवाई कर रहा है, देश यही चाहता है कि कोर्ट उस पर सुनवाई करे और फैसला सुनाए.

तन्खा ने आगे कहा, 'देश में ऐसा माहौल है कि सीईसी, ईसी और खासकर ज्ञानेश कुमार ने बड़ी गलती की है. मेरा मतलब है कि उन्होंने यानी उन्होंने बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया है. उन्होंने तौर तरीके बदल दिए हैं.'

'वो ऐसी प्रक्रिया लाए, जो कानून में है ही नहीं'

उन्होंने कहा कि वे ऐसी प्रक्रिया लेकर आए हैं, जो कानून में कहीं नहीं है. 13 करोड़ लोगों के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. यह अभूतपूर्व है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग के अंदर भारी मतभेद थे. लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे.

VIDEO | Delhi: Congress MP and senior advocate Vivek Tankha, on the Supreme Court issuing notices to the Election Commission and Centre on a plea challenging decisions taken by the CEC Gyanesh Kumar-led poll panel, says, "Whatever the Supreme Court is hearing today is what the country is urging the Supreme Court to hear and decide. There is a climate in the country that the EC, CEC and especially Gyanesh Kumar have gone heavily wrong. I mean, they have, he has acted as an agent of the BJP. He has changed forms. He's brought in a procedure unknown to law. 13 crore people have been disenfranchised, which is unheard of. So, the Supreme Court today, based upon a newspaper report that there was massive disagreement within the Election Commission and people went to the Supreme Court, has issued notice. And obviously, the court will hear both sides before taking a decision because ultimately this whole petition is based upon news reports or personal information. So, the Supreme Court will have to hear the other side before it takes a stand..." — Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2026

'फैसला लेने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा'

तन्खा ने कहा, 'और जाहिर है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनेगा, क्योंकि आखिरकार यह पूरी याचिका न्यूज रिपोर्टों या निजी जानकारी पर आधारित है. इसलिए कोई भी रुख अपनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को दूसरे पक्ष की बात भी सुननी होगी.'

इसके अलावा उन्होंने देशभर में चल रहे प्रोटेस्ट पर कहा है कि असल में मामला जो है, वो भले ही एमपी हो, कर्नाटक हो, या देश के किसी भी राज्यों में हो, एक राजनीतिक दल के तौर पर हम ग्राउंड पर असलियत देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है. यह हमारी फर्स्ट हैंड जानकारी है. क्योंकि हम लोगों को पता है कि असलियत में हो क्या रहा है, और हुआ क्या है.

उन्होंने आगे कहा, 'वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास यह जानकारी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका के जरिए पहुंची है. ऐसे में उनके लिए सेकंड हैंड जानकारी है. कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों को सुनेगी. इसी के चलते चुनाव आयोग और केंद्र को जवाब तलब कोर्ट की तरफ से किया गया है.'