Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में जनहितैषी सरकार लाने का वादा किया।

West Bengal Assembly Elections 2026: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में BJP और TMC ने पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत नुकसान किया है. पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का जाल पसरा है, जनता परेशान है और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए रास्ता बना रही हैं.

उन्होंने कहा कि BJP और TMC ने मिलकर पश्चिम बंगाल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मैंने यहां के एक उम्मीदवार से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, दोनों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आप हमारी बात संसद में उठाइए. ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे लिए एक सफेद टी-शर्ट बना दीजिए. मैं वही टी-शर्ट पहनकर लोकसभा में आपकी आवाज उठाऊंगा.

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बंगाल में जनहितैषी सरकार लाना कांग्रेस का लक्ष्यः राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की साउथ 24 परगना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘बंगाल की जनता राज्य में ममता बनर्जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी से परेशान है और बदलाव चाहती है. ऐसे में हमारा लक्ष्य यहां के लोगों के लिए ऐसी सरकार बनाना है जो जनहितैषी हो और जो सिर्फ जनता के लिए काम करे.’ इस दौरान राहुल गांधी ने बंगाल की जनता से कांग्रेस की ओर से पांच गारंटियों का वादा किया.

पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की 5 गारंटियां

बिधान स्वास्थ्य सुरक्षा- जिसके तहत पश्चिम बंगाल के लोगों को 10 लाख रुयये तक स्वास्थ्य बीमा और जिला अस्पतालों में फ्री डायलिसिस और कैंसर का इलाज मिलेगा.

कृषक सम्मान योजना- इसके तहत किसानों को सालाना 15,000 रुपये की मदद मिलेगी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

शिक्षा आलो- कांग्रेस की इस गारंटी के तहत पश्चिम बंगाल के छात्रों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा, महिलाओं को PG तक फ्री शिक्षा और स्कूल में AI और अंग्रेजी की शिक्षा मिलेगी.

युवा सम्मान- इस गारंटी के तहत पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी खाली पद भरे जाएंगे और इंटर्नशिप की गारंटी दी जाएगी. इसके साथ हर जिले में AI स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा.

दुर्गा सम्मान गारंटी के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की मदद दी जाएगी.

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