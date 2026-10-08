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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीच प्रदर्शन में राहुल ने घुमाया गठबंधन के साथियों को फोन, दिल्ली आने को कहा

बीच प्रदर्शन में राहुल ने घुमाया गठबंधन के साथियों को फोन, दिल्ली आने को कहा

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. राहुल गांधी ने गठबंधन के सहयोगियों को कॉल कर दिल्ली बुलाया है. इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर आक्रमक है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 08 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मुखर होकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है. इसी बीच खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव को फोन करके दिल्ली बुलाया है. इंडिया गठबंधन के सभी महत्वपूर्ण सदस्य मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को और मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं.

पिछले तीन दिन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि हमें प्रदर्शन से रोका जा रहा है. हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, करीब 300 सांसद प्रदर्शन चाह रहे हैं. हमारे लोगों को मारा गया. मोदी-शाह और ज्ञानेश ने देश को हाइजैक किया है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी हैं. 

दूसरे दिन भी खरगे ने लंच पर नेताओं को बुलाया

इससे पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लंच पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया. इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनोज झा, समेत कई नेता पहुंचे. इससे एक दिन पहले भी खरगे ने सभी को लंच पर बुलाया था. लंच के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया था कि तीन बसों से विपक्ष के सांसद सीपी से राजघाट के लिए रवाना हो रहे हैं. यहां भारी भीड़ है. 

ममता बनर्जी बोलीं- हम दिल्ली जा रहे

वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बयान दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं. 8-9 को राष्ट्रपति से मिलने का समय मिल सकता है. राष्ट्रपति से मिलने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम है. 

प्रियंका के साथ ठीक नहीं हुआ: ममता बनर्जी

ममता ने कहा कि अत्याचार मैंने देखा है. पूरे हिंदूस्तान ने देखा है. मूवमेंट करने का हक तो सबका है. प्रियंका के साथ जैसा हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है. सबके घर में बहन है. मां है. बेटी है. सम्मान देना चाहिए.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Uddhav Thackeray RAHUL GANDHI MAMATA BANERJEE
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