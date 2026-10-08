बीच प्रदर्शन में राहुल ने घुमाया गठबंधन के साथियों को फोन, दिल्ली आने को कहा

सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मुखर होकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है. इसी बीच खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव को फोन करके दिल्ली बुलाया है. इंडिया गठबंधन के सभी महत्वपूर्ण सदस्य मिलकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को और मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं.

पिछले तीन दिन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि हमें प्रदर्शन से रोका जा रहा है. हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, करीब 300 सांसद प्रदर्शन चाह रहे हैं. हमारे लोगों को मारा गया. मोदी-शाह और ज्ञानेश ने देश को हाइजैक किया है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी हैं.

दूसरे दिन भी खरगे ने लंच पर नेताओं को बुलाया

इससे पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लंच पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया. इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनोज झा, समेत कई नेता पहुंचे. इससे एक दिन पहले भी खरगे ने सभी को लंच पर बुलाया था. लंच के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया था कि तीन बसों से विपक्ष के सांसद सीपी से राजघाट के लिए रवाना हो रहे हैं. यहां भारी भीड़ है.

इंडिया गठबंधन के सारे सांसद गांधी स्मारक जा रहे हैं। हम वहां पर धरना करेंगे और शांतिपूर्वक प्रार्थना करेंगे कि मोदी और शाह को सद्बुद्धि मिले। हम देश को ये बताना चाहते हैं कि BJP सरकार हमसे वोट देने का अधिकार छीन रही है। मोदी और शाह उस आजादी को छीन रहे हैं, जो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जी जैसे महान नेताओं ने हमें दिलाई थी। : कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge 📍 दिल्ली — Congress (@INCIndia) October 8, 2026

ममता बनर्जी बोलीं- हम दिल्ली जा रहे

वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बयान दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं. 8-9 को राष्ट्रपति से मिलने का समय मिल सकता है. राष्ट्रपति से मिलने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम है.

प्रियंका के साथ ठीक नहीं हुआ: ममता बनर्जी

ममता ने कहा कि अत्याचार मैंने देखा है. पूरे हिंदूस्तान ने देखा है. मूवमेंट करने का हक तो सबका है. प्रियंका के साथ जैसा हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है. सबके घर में बहन है. मां है. बेटी है. सम्मान देना चाहिए.