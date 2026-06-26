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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘छोटे कर्मचारी करोड़ों की हेराफेरी कर सकते हैं या...’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए सवाल

‘छोटे कर्मचारी करोड़ों की हेराफेरी कर सकते हैं या...’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए सवाल

Ram Mandir Donation Theft: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Jun 2026 11:28 PM (IST)
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  • प्रियंका गांधी ने राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर बयान दिया।
  • उन्होंने इसे धर्म और आस्था खंडित करने वाला महापाप बताया।
  • प्रियंका ने पारदर्शी जांच, बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल उठाया।

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव हैं. उसी पवित्र भाव से लोग उनके मंदिर में माथा टेकते हैं और अपनी श्रद्धा से दान करते हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है.

कांग्रेस नेता ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया पोस्ट

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार (26 जून, 2026) की रात एक पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने लिखा, ‘सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है.’ 

उन्होंने कहा, ‘भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव हैं. उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान करते हैं. राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है.’ 

लीपापोती नहीं, पारदर्शी जांच हो- प्रियंका गांधी

इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों के साथ बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है?’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इस चौर्य कर्म में संलिप्त हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले.’ 

यह भी पढ़ेंः अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा- ऐसा करने वालों को भगवान...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 26 Jun 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Ayodhya RAM MANDIR
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