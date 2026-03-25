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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाImran Masood Statement: 'दफ्तर रहे है या न रहे...', कांग्रेस के 24 अकबर रोड वाला बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़के इमरान मसूद

Imran Masood Statement: 'दफ्तर रहे है या न रहे...', कांग्रेस के 24 अकबर रोड वाला बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़के इमरान मसूद

Imran Masood Statement: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार के खिलाफ गैस संकट, विदेश नीति और दफ्तर खाली करने के नोटिस पर सवाल उठाए है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 02:30 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें 24 अकबर रोड स्थित दफ्तर खाली करने का नोटिस मिला है और 28 मार्च से पहले इसे खाली करने को कहा गया है. इमरान मसूद ने कहा कि यह सिर्फ दफ्तर खाली कराने का मामला नहीं है, बल्कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि वे चुप नहीं रहेंगे और जनता के सामने अपनी बात रखते रहेंगे.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश में गैस की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि देश की जरूरत के हिसाब से उत्पादन नहीं है और कई उद्योग गैस पर निर्भर हैं. मसूद ने कहा कि भारत में गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा कतर से आता है, ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर देश पर पड़ेगा. ईरान में जारी युद्ध की वजह से पूरे देश में गैस की किल्लत की खबरें हैं. हालांकि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुआ है. सरकार का कहना है कि गैस संकट जैसी स्थिति नहीं है और सप्लाई पूरी है.

विदेश नीति पर भी सवाल

उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ फैसलों के कारण देश मुश्किल स्थिति में आ गया है. उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों का असर देश की स्थिति पर पड़ रहा है.

बंगाल राजनीति पर टिप्पणी

पश्चिम बंगाल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि वहां राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के संभावित साथ आने की चर्चा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चाहे दफ्तर रहे या न रहे, वे जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.

ये भी पढ़ें: LPG Connection Booking: 35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 25 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Politics Imran Masood CONGRESS
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