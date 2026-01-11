हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'सरकार को सोचना चाहिए', बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

‘सरकार को सोचना चाहिए’, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Imran Masood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में जब मुजीब साहब के साथ संधि की थी, तो उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए तमाम चीजों को भी जोड़ा था.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jan 2026 09:32 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने गुजरात के सोमनाथ में आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' को लेकर रविवार (11 जनवरी, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत में हर कोई अपना धर्म मानने के लिए आजाद है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है. केंद्र सरकार को उस अत्याचार के बारे में सोचना चाहिए.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान रविवार (11 जनवरी, 2026) को शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर इमरान मसूद ने कहा, ‘यह उनकी आस्था है. वह अपनी आस्था के आधार पर पर्व को मना रहे हैं. यह उनका अधिकार है, लेकिन जिस पद पर वह हैं, उसे देखते हुए उन्हें अपने आस-पड़ोस में हो रहे अन्याय पर भी ध्यान देना चाहिए.’

इंदिरा गांधी ने 1971 में मुजीब साहब के साथ की थी संधि- मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ‘देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो संधि की थी, उसके अनुरूप भारत को बांग्लादेश से बात कर लेनी चाहिए. इंदिरा गांधी ने साल 1971 में जब मुजीबुर रहमान साहब के साथ संधि की थी, तो उसके अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए तमाम चीजों को भी जोड़ा था.’

कश्मीरी युवक की हिरासत और बंगाल में ईडी के छापे पर बोले सांसद

वहीं, कांग्रेस सांसद ने राम मंदिर में कश्मीरी युवक को हिरासत में लिए जाने पर कहा, ‘ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं. नमाज ऐसे नहीं होती है. नमाज के लिए उस जगह के मालिक से अनुमति की जरूरत होती है.’

जबकि पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों को लेकर इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि वे (भाजपा) संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं.

प्रियंका गांधी के जन्मदिन को लेकर क्या बोले इमरान मसूद

वहीं, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ‘हम इसे उत्तर प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं. हर कांग्रेस कार्यकर्ता को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सुनहरे इतिहास को फिर से जिंदा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे.’

Published at : 11 Jan 2026 09:32 PM (IST)
PM Modi IMRAN MASOOD CONGRESS BANGLADESH HINDU
