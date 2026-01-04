Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार (4 जनवरी, 2026) को घुसपैठ को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? अगर आप सीमा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

उन्होंने असम में आगामी विधानसभा चुनाव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, बांग्लादेशी क्रिकेटर के विवाद के साथ महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाविजय हासिल करेगी.

असम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बने मसूद

कांग्रेस सांसद का यह बयान उस वक्त आया है जब उन्हें असम में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है. सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुझ पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं. कोशिश करूंगा कि मैं खरा उतर सकूं.

कांग्रेस संगठन में प्रियंका गांधी वाड्रा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें असम स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. भाजपा दावा कर रही है कि राहुल गांधी से कांग्रेस का भरोसा उठ गया है. जब इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. हमारे नेता राहुल गांधी हैं.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले कांग्रेस सांसद

इसके अलावा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बांग्लादेश को लेकर चुप्पी ठीक नहीं है. वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है.

वहीं, इमरान मसूद ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को अमेरिकी गुंडागर्दी और दादागिरी बताया है. साथ ही उन्होंने वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए जारी एडवाइजरी का स्वागत किया है.

महाराष्ट्र के सीएम के बयान पर दी प्रतिक्रिया

मुंबई में बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी मेयर होना चाहिए. इस पर कांग्रेस सांसद से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नफरत की बुनियाद पर चुनाव को मोड़ना चाहते हो. हम बार-बार कहते हैं कि नफरत से देश नहीं चलेगा. मराठी मेयर बनना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन नफरत नहीं फैलानी चाहिए.

बांग्लादेशी क्रिकेटर को KKR से रिलीज करने पर बोले इमरान

बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर से रिलीव किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि केकेआर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन भारत सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है? BCCI से सवाल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया?

