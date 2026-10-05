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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी

'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी

जस्टिस उज्जल भुइयां के एसआईआर को लेकर दिए बयान से बवाल हो गया है. विपक्ष उनके इस बयान से सरकार पर निशाना साध रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस उज्जल भुइयां और रिटायर्ड जज रोहिंटन फली नरीमन ने एसआईआर को लेकर बयान दिया है जिसके बाद बवाल हो गया है. विपक्ष को एक और मौका दे दिया है. इस बयान के बाद से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है. सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अब इस पर रिएक्ट किया है.

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि "रिटायर्ड जस्टिस नरीमन एक वकील, लॉ ऑफिसर और जज, तीनों ही भूमिकाओं में बहुत विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं. जस्टिस भुइयां हमारे सबसे सम्मानित और बेबाक लोगों में से एक हैं, जो बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रखते हैं.''

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उन्होंने निडर होकर अपनी बात कही
उन्होंने कहा, ''रिटायर्ड जस्टिस नरीमन एक ऐसे विषय पर बोल रहे थे जिसके शीर्षक में 'आम आदमी' शब्द शामिल था. जस्टिस भुइयां NALSAR यूनिवर्सिटी में युवाओं की एक सभा में बोल रहे थे. उन दोनों ने वोट की अहमियत कम होने और वोट खत्म होने के बारे में बात की. लोकतंत्र में आम आदमी पर इससे ज्यादा असर किस चीज का हो सकता है? उन्होंने जो कहा, उसमें कुछ भी नया नहीं है. नई बात है उनका निडर होना, अपनी बात को स्पष्ट और बेबाकी से कहना. मुझे उम्मीद और भरोसा है कि भारत में सिविल सोसाइटी के और भी कई वर्ग - इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, गृहिणियां - इस पर सोचेंगे और इसी तरह निडर होकर अपनी बात रखेंगे. मैं उनकी सोच और बात को साफ-साफ कहने की हिम्मत और निडरता का स्वागत करता हूं."

क्या है मामला
जस्टिस उज्जल भुइयां ने रविवार को NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी में वोटर लिस्ट को लेकर कहा. उन्होंने कहा, ''लाखों भारतीय नागरिकों से उनके मतदान करने के अधिकार से छीनने वाली प्रक्रिया को किसी भी तरह के दलीलों के जरिए सही नहीं ठहराया जा सकता है. यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला करती है और मैं यहां तक कहूंगा कि यह उस संवैधानिक व्यवस्था में निषेध है, जिसे हमने भारत के संविधान के तहत अपनाया है.''

रिटायर्ड जस्टिस नरीमन को इस बात का अफसोस है कि बंगाल में 90 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई. उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल चुनावों में 90 लाख वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया. ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है. 90 लाख वोटरों का अधिकार छिन जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

ये भी पढ़ें: दिल्ली लाइब्रेरी विवाद: सख्त SC ने केंद्र से पूछा- किताबों को जगह देने के लिए क्या किया जा रहा?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Abhishek Manu Singhvi Rohinton Fali Nariman Justice Ujjal Bhuyan
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