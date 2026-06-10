मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है.

रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किए थे नॉमिनेशन पेपर

मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिए थे. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर 'अलोकतांत्रिक तरीकों' से कांग्रेस की राज्यसभा सीट हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के अभियान को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहा है.

बीजेपी ने लगाए थे ये आरोप

भाजपा ने नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने तेलंगाना की अदालत में लंबित एक मामले के बारे में जानकारी छिपाई थी. दर्ज की गई आपत्ति के मुताबिक, पूर्व कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ए. श्रीलता ने नटराजन के खिलाफ चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि नटराजन ने कुंभम शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया, जिन पर श्रीलता ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी सहित गंभीर आरोप लगाए हैं.

नटराजन ने बताया 'राजनीतिक साजिश'

अपने बचाव में नटराजन ने इसे 'राजनीतिक साजिश' बताया और हैदराबाद की अदालत में श्रीलता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने का प्रयास है.

रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किए थे नॉमिनेशन पेपर

मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिए थे. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर 'अलोकतांत्रिक तरीकों' से कांग्रेस की राज्यसभा सीट हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के अभियान को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहा है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)