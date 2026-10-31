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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP फैला रही अफवाह', रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी ने लोगों से की ये अपील

'BJP फैला रही अफवाह', रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी ने लोगों से की ये अपील

रामलीला मैदान को लेकर राहुल गांधी ने लोगों से खास अपील की है. राहुल ने कहा है कि महारैली में भी आए और त्योहारों के लिए व्यापारियों से खरीददारी भी करें.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 11:26 PM (IST)
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कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर होने जा रही मेगा रैली को लेकर राहुल गांधी ने देर रात एक वीडियो साझा किया है. उन्होंने यह वीडियो लोगों से दुकानदारों से त्योहार के मौसम में खरीदी करने की अपील के तौर पर जारी किया है. 

इसमें उन्होंने कांग्रेस की होने वाली रविवार को महारैली को लेकर व्यापारियों के साथ सहयोग करने की बात कही है. माना जा रहा है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे. यह इंडिया ब्लॉक की रैली ज्ञानेश कुमार और चुनाव प्रणाली में जारी गड़बड़ी को लेकर है. इससे पहले आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक जन महाभियोग लाया गया. इस दौरान एक मॉक पार्लियामेंट भी लगाई गई. जिसमें ज्ञानेश कुमार को सीईसी पद से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया. 

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राहुल की अपील- दुकानदारों से खरीदें सामान

राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नमस्कार, कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं. त्यौहारों का मौसम है. दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है. मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें.

रैली भी कीजिए और खरीददारी भी: राहुल गांधी

राहुल ने कहा, 'प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए, व्यापारियों का फायदा हो जाएगा. मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी. BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है. मगर, दोनों काम करते हैं.'

उन्होंने कहा कि कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे. आप सबको बहुत-बहुत प्यार. शुभ दिवाली. जय हिंद.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 11:26 PM (IST)
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