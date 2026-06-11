देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की गुरुवार (11 जून, 2026) को तीन घंटों तक चली बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई मुद्दों पर गंभीरता से विस्तार से चर्चा की गई. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से आगामी 28 जून, 2026 से 30 जून, 2026 के बीच आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. इसमें यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर फैसला 22 जून, 2026 को होने वाला है और नतीजा वही होगा.

बैठक में कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत के होने वाले इस व्यापारिक समझौते का मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समझौते से उक्त राज्यों के कपास, सोया, मक्का और सेब उत्पादन करने वाले किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.

बैठक में किन-किन मुद्दों को उठाया गया?

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा है. इसके अलावा, देश में नीट (NEET), CBSE को लेकर, खासतौर से परीक्षा व्यवस्था (Examination System) को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है.

A crucial meeting held at Indira Bhawan today in the presence of Congress President Shri @kharge and LoP Shri @RahulGandhi.



Congress General Secretary (Organisation) Shri @kcvenugopalmp, AICC General Secretaries, In-charges, and PCC Presidents attended the meeting.



📍New Delhi pic.twitter.com/FsyJnMtIyM — Congress (@INCIndia) June 11, 2026

बैठक में कहा गया कि दो साल पहले संसद ने परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक कानून पास किया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया था, लेकिन तभी से पेपर लीक भी हो रहा है. देश में नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा समेत कई अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और नतीजों में गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं.

हम 2-3 महीनों में देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहेः वेणुगोपाल

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा, ‘देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, जरूरी चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है. उन्होंने कहा कि अगली दो से तीन महीने में हम इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं.’

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