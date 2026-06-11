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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘28 से 30 जून के बीच पार्टी करेगी आंदोलन’, जानें कांग्रेस की बैठक में क्या-किया लिए गए बड़े फैसले

‘28 से 30 जून के बीच पार्टी करेगी आंदोलन’, जानें कांग्रेस की बैठक में क्या-किया लिए गए बड़े फैसले

Congress Meeting in Delhi: कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jun 2026 08:18 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की गुरुवार (11 जून, 2026) को तीन घंटों तक चली बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई मुद्दों पर गंभीरता से विस्तार से चर्चा की गई. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से आगामी 28 जून, 2026 से 30 जून, 2026 के बीच आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. इसमें यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर फैसला 22 जून, 2026 को होने वाला है और नतीजा वही होगा.

बैठक में कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत के होने वाले इस व्यापारिक समझौते का मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समझौते से उक्त राज्यों के कपास, सोया, मक्का और सेब उत्पादन करने वाले किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.

बैठक में किन-किन मुद्दों को उठाया गया?

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा है. इसके अलावा, देश में नीट (NEET), CBSE को लेकर, खासतौर से परीक्षा व्यवस्था (Examination System) को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है. 

बैठक में कहा गया कि दो साल पहले संसद ने परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक कानून पास किया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया था, लेकिन तभी से पेपर लीक भी हो रहा है. देश में नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा समेत कई अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और नतीजों में गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं.

हम 2-3 महीनों में देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहेः वेणुगोपाल

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा, ‘देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, जरूरी चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है. उन्होंने कहा कि अगली दो से तीन महीने में हम इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं.’

यह भी पढ़ेंः क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 11 Jun 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
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