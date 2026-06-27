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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCongress Leader Hospitalised: कांग्रेस नेता की अचानक तबीयत बिगड़ी! आनन-फानन में हैदराबाद के अस्पताल में किया गया भर्ती

Congress Leader Hospitalised: कांग्रेस नेता की अचानक तबीयत बिगड़ी! आनन-फानन में हैदराबाद के अस्पताल में किया गया भर्ती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. हनुमंत राव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में भर्ती कराया गया। किडनी से जुड़ी पुरानी समस्या से पीड़ित है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 27 Jun 2026 05:21 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. हनुमंत राव को शनिवार (27 जून 2026) को खैराताबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी (AINU) में भर्ती कराया गया. किडनी से जुड़ी पुरानी समस्या के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर करने के लिए तुरंत एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया. कई दशकों से राज्य की राजनीति में सक्रिय इस अनुभवी नेता को सोमवार देर शाम शारीरिक रूप से काफी परेशानी महसूस हुई. उनके परिवार वाले तुरंत उन्हें किडनी के इलाज के लिए बने इस खास अस्पताल ले गए.

मेडिकल सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इस वरिष्ठ नेता को स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है. इससे पहले भी उन्हें किडनी की इसी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की कड़ी निगरानी में गहन इलाज के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए थे. अस्पताल पहुंचने पर, उनके मौजूदा मेडिकल पैरामीटर्स की जांच के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक खास टीम बनाई गई. मेडिकल टीम उनके किडनी फंक्शन टेस्ट और शरीर के ज़रूरी संकेतों (वाइटल साइन्स) पर बारीकी से नजर रख रही है.

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वी. हनुमंत राव का कौन कर रहा इलाज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. हनुमंत राव का इलाज कर रहे सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. राजेश नायर ने अस्पताल के बाहर उनकी सेहत के बारे में आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि जब वरिष्ठ नेता को लाया गया था, तब उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी, लेकिन शुरुआती इलाज का उन पर अच्छा असर हो रहा है. उन्होंने कहा कि किडनी के काम में मदद के लिए उन्हें IV फ्लूइड और ज़रूरी दवाएं दी जा रही हैं, और किसी भी तरह की और जटिलता से बचने के लिए अगले 48 घंटों तक उनकी हालत पर लगातार नज़र रखी जाएगी.

वी. हनुमंत राव को लेकर चिंता

वी. हनुमंत राव के अस्पताल में भर्ती होने की खबर राजनीतिक हलकों में तेज़ी से फैल गई, जिससे उनके समर्थकों और पार्टी के साथियों में गहरी चिंता छा गई. मंगलवार सुबह कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता उनका हाल-चाल जानने और उनके परिवार के प्रति समर्थन दिखाने अस्पताल पहुंचे. परिवार के सदस्य इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) के बाहर बेचैनी से इंतज़ार करते देखे गए. अस्पताल के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके प्राइवेट कमरे में लोगों के आने-जाने पर सख्ती से रोक लगा दी है ताकि उन्हें पूरा आराम मिल सके और नर्सिंग स्टाफ से बिना किसी रुकावट के मेडिकल देखभाल मिल सके.

अस्पताल प्रशासन ने दिलाया भरोसा

अनुभवी नेता सेहत से जुड़ी इस पुरानी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो अस्पताल प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किडनी के इलाज के लिए सभी ज़रूरी एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं. परिवार के सदस्य उनके ठीक होने को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि वे पहले भी इसी बीमारी से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं. उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड बुधवार सुबह तक इलाज की आगे की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देते हुए एक हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा.

ये भी पढ़ें: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'

Published at : 27 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Hyderabad V Hanumantha Rao CONGRESS
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