INDIA ब्लॉक की मीटिंग में शामिल नहीं हुए केजरीवाल और स्टालिन तो कांग्रेस बोली- 'वो कमजोर...'

दिल्ली में सोमवार (8 जून) को आयोजित 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 'इससे डीएमके खुद कमजोर होगी और हम DMK को कमजोर नहीं देखना चाहते.हम अब भी मानते हैं कि अगर वे संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए.'

क्या बोले कांग्रेस नेता उदित राज?

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'इससे वे कमजोर होंगे... हम DMK को कमजोर नहीं देखना चाहते. अगर वे इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनते हैं तो दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो वे तटस्थ रहें, या वे BJP का समर्थन करें. तटस्थ रहना एक तरह से BJP का समर्थन करने के बराबर है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अलायंस कमजोर हो जाएगा और वैचारिक रूप से DMK और BJP के बीच कोई समानता नहीं है.'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'हम अब भी मानते हैं कि अगर वे संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए. आखिरकार, आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमिलनाडु में उस पार्टी की स्थापना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर हुई थी.'

AAP पर साधा निशाना

उन्होंने आम आदमी पार्टी के बैठक में शामिल न होने को लेकर कहा, 'जहां तक ​​AAP की बात है, वह आंतरिक विरोधाभासों से जूझ रही है; पंजाब से आ रही रिपोर्टों को देखिए, देर-सवेर, अगर यह काफी कमजोर हो जाती है तो संभवतः यह BJP में विलय हो जाएगी.'

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#WATCH | Delhi | On AAP and DMK not attending the INDIA alliance meeting today, Congress leader Udit Raj says, “This will weaken them... We do not want to see the DMK weakened. If they are not part of the INDIA Alliance, two scenarios may arise: either they remain neutral, or… pic.twitter.com/oqUFFUFnbd — ANI (@ANI) June 8, 2026

कांग्रेस पीठ में छुरा घोंपने वाली - डीएमके

तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके ने कांग्रेस के उनके गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 8 जून को विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा न लेने का अपना फैसला बताया है. डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए कहा कि 'उनकी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक मीटिंग का बॉयकॉट करने का फैसला किया है, क्योंकि हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहां कांग्रेस मौजूद हो. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीठ में छुरा घोंपने वाली है. उन्होंने हमारा काम और डीएमके पार्टी के वर्कर्स की मेहनत और पसीना चुराया और फिर खेमा बदल लिया. यह मौकापरस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण है.'

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