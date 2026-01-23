भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 99 प्रतिशत मंदिर बौद्ध स्थलों पर बने हुए हैं. तिरुपति, पुरी और केदारनाथ बौद्ध स्थल हैं, जबकि मथुरा और काशी बौद्धों का केंद्र रहे हैं.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मथुरा और काशी का भी स्थायी समाधान होना चाहिए. उनके इस बयान पर उदित राज ने कहा, 'अगर स्थायी समाधान होगा तो बहुत सारे मंदिर बौद्ध विहार में बदल जाएंगे. तिरुपति, पुरी और केदारनाथ ये सब बौद्ध स्थल हैं. मथुरा और बनारस बौद्धों का केंद्र रहा. अगर खुदाई पर खुदाई करते रहेंगे, तो हिंदू धर्म के अवशेष नहीं मिलेंगे, बौद्ध धर्म के ही मिलेंगे.'

बौद्धों का राज आया तो 99% मंदिर तोड़ डालेंगे: कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता उदित राज बोले- 'बौद्धों का कभी राज आया तो क्या बौद्ध स्थल पर बने 99 प्रतिशत मंदिर तोड़ डालेंगे.'

कांग्रेस नेता उदित राज ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'मंदिर और मस्जिदों के नीचे ज्यादातर जगहों पर बौद्ध स्थल मिलेंगे. जो भी सभ्यताएं आई हैं, जो राजे रजवाड़े आए हैं, जो धर्म आए हैं, वो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर लेकर आए, लेकिन इन्होंने (भाजपा) भारत को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है.'

उन्होंने कहा कि बोध गया में एक छोटा सा हिंदू मंदिर बनाकर आक्रमण किया गया. इसी तरह हर जगह आक्रमण हुआ है और भारी पैमाने पर हुआ है. कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'कश्मीर में बौद्ध विहार ही मिलते हैं और बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। 99 प्रतिशत मंदिर उन्हीं के ऊपर बने हैं.'

उदित राज ने सवालिया अंदाज में कहा, 'अगर कल बौद्धों का राज आ गया तो क्या हिंदू मंदिरों को तोडे़ंगे या उसकी बुनियाद उखाड़ डालेंगे?'

उदित राज ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, 'विदेशी मां का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'वे भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के खिलाफ बोल रही हैं, इसलिए कि वे (राहुल गांधी) भारतीय लाल राजीव गांधी के बेटे हैं.'

उदित राज ने यह भी कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए. इनका डीएनए टेस्ट होगा, तो पता चलेगा कि ये विदेशी हैं.