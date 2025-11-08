हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में...', दिल्ली में बढ़े AQI पर शशि थरूर ने शेयर की 6 साल पुरानी पोस्ट

'कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में...', दिल्ली में बढ़े AQI पर शशि थरूर ने शेयर की 6 साल पुरानी पोस्ट

Delhi-NCR AQI: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दो दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें आंकड़ा 371 थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर किए गए अपने छह साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को फिर से शेयर किया है. शशि थरूर ने अपनी जिस पुरानी तस्वीर को फिर से किया है, उसमें लिखा था, ‘कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में? कुछ दिन तो गुजारों दिल्ली-एनसीआर में.’

कांग्रेस सांसद ने इस पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए लिखा कि यह छल साल बाद भी प्रांसगिक है. उन्होंने लिखा, ‘छह साल की उदासीनता के बाद भी यह पोस्ट दुखद और निराशाजनक रूप से अभी भी प्रासंगिक है.’

दो दिन पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली-एनसीआर के AQI की एक तस्वीर शेयर की थी, जो 371 थी. उन्होंने कहा, ‘जैसे-जैसे नवंबर आगे बढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉमेंस का बोझ बढ़ता जाएगा!’

दिवाली के बाद बेहद खराब स्थिति में दिल्ली की AQI

उल्लेखनीय है कि दिवाली के बाद से दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब और बहुत खराब के बीच बनी हुई है. कभी-कभी यह स्थिति और ज्यादा बिगड़कर गंभीर हो जाती है, जबिक तापमान लगातार गिरता रहता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार (8 नवंबर, 2025) को सुबह 9 बजे औसत AQI 335 दर्ज किया गया. इससे आंकड़े के बाद दिल्ली रेड जोन में आ गई और यह देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया. वहीं, शनिवार (8 नवंबर, 2025) को दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 रहा.

दिल्ली में लगातार गिर रहा तापमान

पिछले कुछ समय से दिल्ली-एनसीआर में तापमान में लगातार गिरावट जारी है और यह 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो मौसमी औसत से तीन डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, शहर में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है.

यह भी पढ़ेंः जंगी जहाज, पनडुब्बियां और फाइटर जेट...24वें नौसेना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का डेमो देगी इंडियन नेवी; टेंशन में आ जाएंगे मुनीर!

Published at : 08 Nov 2025 09:18 PM (IST)
IMD DELHI- NCR CONGRESS NEW DELHI SHashi Tharoor
