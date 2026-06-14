लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (17 जून, 2026) को राजस्थान के कोटा के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वे देशभर से कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से सीधा संवाद करेंगे. वहीं, कार्यक्रम में नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी.

हमने नेता विपक्ष को छात्रों की समस्याओं से कराया था अवगतः भानू

कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, ‘हाल ही में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के दौरान मैंने और शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने राहुल गांधी जी से कोटा आने का आग्रह किया था. हमने राहुल गांधी जी को कोटा के छात्रों की समस्याओं, नीट पेपर लीक प्रकरण और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों से अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने छात्रों से सीधे संवाद करने की सहमति दी.’

छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूरीः भानू

उन्होंने कहा, ‘कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां लाखों विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. ऐसे में छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है.’

उन्होंने कहा, ‘17 जून की शाम को आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में छात्र अपनी समस्याएं, सुझाव और सवाल सीधे राहुल गांधी के सामने रख सकेंगे. कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रीराम रंगमंच, दानबाड़ी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और नेवाजी पैलेस सहित विभिन्न स्थानों पर विचार किया जा रहा है. AICC की टीम कोटा में मौजूद है और विद्यार्थियों की संख्या और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम स्थल का चयन किया जाएगा.’

युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए होगा संवादः कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक छात्र इस संवाद कार्यक्रम में भाग ले सकें. पार्टी का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उद्देश्य से यह संवाद आयोजित किया जा रहा है.

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