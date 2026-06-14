हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा

17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा

Rahul Gandhi: कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा जरूरी है. कार्यक्रम में छात्र अपनी समस्याएं, सुझाव और सवाल सीधे रख सकेंगे.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (17 जून, 2026) को राजस्थान के कोटा के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वे देशभर से कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से सीधा संवाद करेंगे. वहीं, कार्यक्रम में नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी.

हमने नेता विपक्ष को छात्रों की समस्याओं से कराया था अवगतः भानू

कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, ‘हाल ही में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के दौरान मैंने और शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने राहुल गांधी जी से कोटा आने का आग्रह किया था. हमने राहुल गांधी जी को कोटा के छात्रों की समस्याओं, नीट पेपर लीक प्रकरण और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों से अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने छात्रों से सीधे संवाद करने की सहमति दी.’ 

छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूरीः भानू

उन्होंने कहा, ‘कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां लाखों विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. ऐसे में छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है.’ 

उन्होंने कहा,  ‘17 जून की शाम को आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में छात्र अपनी समस्याएं, सुझाव और सवाल सीधे राहुल गांधी के सामने रख सकेंगे. कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्रीराम रंगमंच, दानबाड़ी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और नेवाजी पैलेस सहित विभिन्न स्थानों पर विचार किया जा रहा है. AICC की टीम कोटा में मौजूद है और विद्यार्थियों की संख्या और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम स्थल का चयन किया जाएगा.’ 

युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए होगा संवादः कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक छात्र इस संवाद कार्यक्रम में भाग ले सकें. पार्टी का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उद्देश्य से यह संवाद आयोजित किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ेंः NEET पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, देश में करेगी चार बड़ी रैलियां, राहुल गांधी कोटा से करेंगे शुरुआत

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
KOTA RAHUL GANDHI RAJASTHAN CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
इंडिया
IMA Passing Out Parade 2026: IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget