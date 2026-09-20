'युवाओं को अंधभक्त बना रहे', राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सिस्टम को स्टूडेंट नहीं चाहिए, अंधभक्त चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि छात्र स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और सवाल पूछते हैं. यही वजह है कि सिस्टम को छात्रों से खतरा महसूस होता है. उन्होंने कहा कि छात्र पूछते हैं कि आखिर दो लोगों ने पूरे सिस्टम को कैसे कैप्चर कर लिया.

राहुल गांधी ने कहा कि अंधभक्त नफरत से बात करता है और नफरत फैलाता है, जबकि स्टूडेंट ईमानदार होता है. उन्होंने कहा, “अंधभक्त झूठा होता है.” राहुल ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग दूसरों के बच्चों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, वे अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनाते. उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं.

छात्र हर बात को मानने के बजाय उसकी वजह जानना चाहता है

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानता, क्योंकि उसे ऐसा बताया गया है. वह उस बात की वजह जानना चाहता है. उनके मुताबिक सिस्टम ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, जो जवाब मांगने के बजाय हर बात को मान लेते हैं. उन्होंने कहा कि आज का छात्र सवाल करता है कि स्कूल और कॉलेजों की हालत ऐसी क्यों है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? छात्रों के इन सवालों को सुना जाना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि छात्र भारत का भविष्य हैं और उनके बिना कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता.

'स्टूडेंट धमकाता नहीं, डराता नहीं'

राहुल गांधी ने छात्रों की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि स्टूडेंट के अंदर अलग-अलग तरह की खूबियां होती हैं. वह स्वाभाविक रूप से सवाल पूछता है और जिज्ञासु होता है. उन्होंने कहा कि छात्र लड़ते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं और डराते नहीं हैं. राहुल ने कहा कि छात्रों की एक और बेहद महत्वपूर्ण खूबी है कि वे ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं. उन्होंने इसी संदर्भ में छात्र और अंधभक्त के बीच अंतर बताते हुए अपने विचार रखे.

छात्रा ने नियुक्तियों को लेकर बताई परेशानी

कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने राहुल गांधी को बताया कि मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षाएं पास करने के बावजूद उसके जैसे कई अभ्यर्थी परेशान हैं. छात्रा के मुताबिक 13 प्रतिशत नियुक्तियां कानूनी विवाद के चलते रोक दी गई हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के देवास के एक छात्र ने राहुल गांधी से अपनी परेशानी साझा की. उसने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी में अनियमितताओं को उजागर करने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और उसे जेल भेज दिया गया था.

इंदौर में 'छात्रों की गूंज' का पांचवां संस्करण

इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम इस अभियान का पांचवां संस्करण है. राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा से की थी. इसके बाद वह देहरादून, दिल्ली, प्रयागराज और पुणे में भी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर चुके हैं. इन कार्यक्रमों में राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं व सवालों को सुनते हैं.

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