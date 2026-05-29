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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi with Auto Driver: जमीन पर बैठ ऑटो चालकों संग खाना खाते दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तस्वीरें वायरल

Rahul Gandhi with Auto Driver: जमीन पर बैठ ऑटो चालकों संग खाना खाते दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तस्वीरें वायरल

Rahul Gandhi: दिल्ली के टोडरमल पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑटो चालकों के साथ बैठकर खाना खाया और उनकी समस्याएं सुनीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 May 2026 10:35 PM (IST)
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दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में स्थित टोडरमल पार्क में आज अलग माहौल देखने को मिला. आम दिनों में यहां लोग घूमने और आराम करने आते हैं, लेकिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहुंचने से जगह चर्चा में आ गई. राहुल गांधी अचानक पार्क पहुंचे और वहां मौजूद ऑटो चालकों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की. उन्होंने किसी बड़े मंच या सभा की जगह सीधे आम लोगों के बीच बैठना पसंद किया. इस दौरान राहुल गांधी ने ऑटो चालकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया.

मुलाकात के दौरान ऑटो चालकों ने अपनी रोजमर्रा की समस्याएं और कामकाज से जुड़ी परेशानियां राहुल गांधी के सामने रखीं. राहुल गांधी ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और उनसे खुलकर बातचीत की. पूरे कार्यक्रम का माहौल बेहद साधारण और अनौपचारिक रहा. वहां न कोई बड़ा मंच था और न ही ज्यादा औपचारिकता देखने को मिली. इसी वजह से पार्क में मौजूद लोगों के बीच यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई. राहुल गांधी की यह मुलाकात आम लोगों के बीच जाकर सीधे संवाद करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है

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मोची के दुकान पर रुके थे राहुल गांधी

ये पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी आम लोगों के साथ बैठकर कुछ किया है. इससे पहले साल 2024 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर  से दिल्ली लौटने के वक्त अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर कूरेभार थाना क्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास उनका काफिला अचानक रुक गया था. जहां पर राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर रामचेत नाम के मोची की दुकान पर पहुंच गए थे. राहुल गांधी ने वहां रुककर दुकानदार से बातचीत की और उसका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने जूते और चप्पलों में टांके भी लगाए. राहुल गांधी ने काफी देर तक मोची के साथ बैठकर बात की और अपनापन दिखाया. उनके इस अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए थे. हालांकि, अब रामचेत जिंदा नहीं है. उनकी मौत हो गई है.

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Published at : 29 May 2026 10:35 PM (IST)
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