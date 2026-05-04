हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल और तमिलनाडु में पलटी सत्ता तो राहुल गांधी ने ममता और स्टालिन को लगाया फोन, जानें क्या कहा?

बंगाल और तमिलनाडु में पलटी सत्ता तो राहुल गांधी ने ममता और स्टालिन को लगाया फोन, जानें क्या कहा?

Assembly Elections Result 2026: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा. सेक्यूलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर मजबूती के साथ आना होगा.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 May 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 208 सीटों पर जीत दर्ज की।
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गईं।
  • राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से बात की।
  • राहुल ने सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट लड़ने की अपील की।

Assembly Elections Results 2026: देश के चार राज्यों- असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं. असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कमल खिला है, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की 15 सालों को सत्ता को उखाड़ फेंका है. यहां तक कि 15 सालों तक बंगाल की सत्ता संभालने वाली सीएम ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से हीं हार चुकी हैं. भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के अंतर से मात दी है. बंगाल में सामने आए चुनावी नतीजों ने विपक्षी दलों को करारा झटका दिया है.

बंगाल के नतीजे सामने आए तो राहुल ने ममता बनर्जी से की बात

इस बीच, सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है. राहुल ने ममता बनर्जी से कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा. सेक्यूलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर मजबूती के साथ आना होगा. राहुल गांधी के बातों के जवाब में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है.

यह भी पढ़ेंः Assembly Elections Result 2026: ‘हम ममता बनर्जी से सहमत, 100 से ज्यादा सीटों पर चोरी हुए चुनाव’, राहुल गांधी का BJP और EC पर बड़ा आरोप

राहुल गांधी ने एमके स्टालिन से क्या कहा?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ-साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी फोन पर बातचीत की. राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है. इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

बंगाल में क्या रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सोमवार (4 मई, 2026) को भाजपा पश्चिम बंगाल में 208 विधानसभा सीटों पर जीत चुकी है, यानी डबल सेंचुरी के चमत्कारी आंकड़े को भी पार कर चुकी है. जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कुल 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

यह भी पढे़ंः West Bengal Election Result 2026: सत्ता तो छोड़िए, सीट तक नहीं बचा पाईं ममता बनर्जी, भवानीपुर में शुभेंदु ने दोहराया नंदीग्राम पार्ट-2

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 04 May 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu RAHUL GANDHI WEST BENGAL MAMATA BANERJEE MK Stalin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल और तमिलनाडु में पलटी सत्ता तो राहुल गांधी ने ममता और स्टालिन को लगाया फोन, जानें क्या कहा?
बंगाल और तमिलनाडु में पलटी सत्ता तो राहुल गांधी ने ममता और स्टालिन को लगाया फोन, जानें क्या कहा?
इंडिया
West Bengal Assembly election Results 2026: बीजेपी के वो 5 वादे, जिसने पश्चिम बंगाल में दिलाई बंपर जीत
बंगाल चुनाव परिणाम: बीजेपी के वो 5 वादे, जिसने पश्चिम बंगाल में दिलाई बंपर जीत
इंडिया
West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
Live: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
इंडिया
'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर
'टीएमसी ने किया भ्रष्टाचार, मिलना ही चाहिए था जवाब', बंगाल में भाजपा की बढ़त पर बोले हुमायूं कबीर
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
आईपीएल 2026
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
ऑटो
कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट
कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget