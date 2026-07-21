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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाछात्रों पर लाठीचार्ज के बाद गुस्से में राहुल गांधी, बोले- पीएम मोदी ने माफी तक नहीं मांगी, वो चुप क्यों?

छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद गुस्से में राहुल गांधी, बोले- पीएम मोदी ने माफी तक नहीं मांगी, वो चुप क्यों?

NEET पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम सिस्टम और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 01:02 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा, 'स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछना पड़ेगा. मुद्दा युवाओं के भविष्य का है. लोगों को मारा जा रहा है. मोदी जी ने कल की घटना के लिए माफी तक नहीं मांगी है. ये युवा शिक्षा व्यवस्था और टेस्टिंग सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि सिस्टम फेल हो गया है और उसमें दीमक लग गई है.'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब लाखों छात्र एग्जाम सिस्टम को लेकर चिंता जता रहे हैं, तब सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों में वैचारिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'प्रचारक वीसी बनाए जा रहे हैं. आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है.' इसके साथ ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 'यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों...', पुलिस के बैरिकेड्स लगाने पर भड़के पवन खेड़ा, जानें क्या कहा

केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल 

NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को घेर रहा है. हालांकि,  सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र में भी जोरदार बहस और हंगामे की संभावना बनी हुई है. देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. इस सिलसिले में 20 जुलाई को जंतर-मंतर से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ कूच कर दिया था. जहां पर उनपर सुरक्षाकर्मियों ने ताबतोड़ लाठियां चलाई, जिसमें सैकड़ों छात्र घायल हो गए.

ये भी पढ़ें: CJP Protest LIVE: CJP प्रोटेस्ट में घायल छात्रों से मिले केजरीवाल, राहुल गांधी बोले- 'अगर संसद चर्चा नहीं कर सकती तो...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Breaking News Abp News NEET Paper Leak CONGRESS
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