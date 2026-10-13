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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी की संपत्ति से जुड़े मामले पर आज SC में होगी सुनवाई, ज्ञानेश कुमार पर कब?

राहुल गांधी की संपत्ति से जुड़े मामले पर आज SC में होगी सुनवाई, ज्ञानेश कुमार पर कब?

राहुल गांधी से जुड़ी कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सुनवाई होनी है. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कई कमियां बताई हैं.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 13 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले पर सुनवाई होनी है. इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी नेताओं की ओर से दायर नई याचिका में अभी रजिस्ट्री की ओर से बताई गई कमियां दूर की जानी बाकी हैं. इस वजह से उस याचिका पर तुरंत सुनवाई की संभावना कम है.

राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के अन्य नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इसमें चुनाव आयोग से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में कई तकनीकी कमियां बताई हैं.

कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला

राहुल गांधी से जुड़ा मामला कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच की मांग से संबंधित है. यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने की थी. शिकायतकर्ता ने आरोपों की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की मांग की. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मई 2026 में दोनों एजेंसियों से शिकायत की जांच करने और मामले में उठाए गए आरोपों पर कानून के मुताबिक कदम उठाने को कहा था. अदालत ने एजेंसियों से जवाब भी मांगा था. ये आरोप अभी आरोप ही हैं. इन्हें अदालत की ओर से साबित किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता.

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 13 Oct 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Supreme Court PM Modi
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