असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमंता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस महासचिव और असम की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में हिमंत सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, जिसमें राज्य की जनता की ओर से आरोप लगाए गए हैं. प्रियंका गांधी का कहना है कि इस चार्जशीट को बनाने के लिए तीन महीने तक जनता से संवाद किया गया था और उनसे समस्याएं पूछी गई थीं. यह जनता की राय है, जो इस चार्जशीट में दी गई है.

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं असम की बीजेपी सरकार पर?

कांग्रेस ने पीपुल्स चार्जशीट नाम से इसे पेश किया है. इसमें असम की जनता बनाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की भाजपा सरकार (2021-2026) नाम से पेश किया गया है. इसमें बिंदुवार तरीके से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की असम सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं.