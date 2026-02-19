हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट

असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट

कांग्रेस ने इस चार्जशीट को बनाने के लिए तीन महीने तक जनता से संवाद किया. उनसे समस्याएं पूछी गई. जनता की राय से इस चार्जशीट को बनाया है. प्रियंका गांधी ने असम BJP सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.  

By : अंकित गुप्ता | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Feb 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमंता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस महासचिव और असम की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में हिमंत सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, जिसमें राज्य की जनता की ओर से आरोप लगाए गए हैं. प्रियंका गांधी का कहना है कि इस चार्जशीट को बनाने के लिए तीन महीने तक जनता से संवाद किया गया था और उनसे समस्याएं पूछी गई थीं. यह जनता की राय है, जो इस चार्जशीट में दी गई है. 

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं असम की बीजेपी सरकार पर? 

कांग्रेस ने पीपुल्स चार्जशीट नाम से इसे पेश किया है. इसमें असम की जनता बनाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की भाजपा सरकार (2021-2026) नाम से पेश किया गया है. इसमें बिंदुवार तरीके से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की असम सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं. 

  1. असम में 'सिंडिकेट राज' को संस्थागत रूप देना और काले धन से चलने वाली समानांतर अर्थव्यवस्था की स्थापना.
  2. हिमंता बिस्वा सरमा के करीबी मंत्रियों और उनके परिवारों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति का संचय.
  3. बढ़ता कर्ज, गैर-जिम्मेदाराना शासन और वित्तीय कुप्रबंधन.
  4. 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में विफलता (कोच राजबोंगशी, ताई अहोम, मोरान, मोटोक, चुटिया और आदिवासी चाय जनजातियां).
  5. असम की स्वदेशी भूमि को कॉरपोरेट विस्तार के लिए सौंपना.
  6. 1985 के असम समझौते को कमजोर करना और असमिया पहचान की रक्षा सुनिश्चित करने वाले क्लॉज 6 को जानबूझकर लागू न करना.
  7. एनआरसी परियोजना को ठप करना और आधिकारिक माध्यमों से भय का माहौल बनाकर समुदायों को लगातार ब्लैकमेल करना.
  8. असम की बारहमासी बाढ़ और नदी तट कटाव को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा दिलाने में विफलता.
  9. नए रोजगार सृजित करने में विफलता; सरकारी रिक्तियों को आंशिक रूप से भरने को रोजगार बताने की नौटंकी, यूथ एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत असम को श्रम आपूर्ति राज्य में बदलना.
  10. सरकारी शिक्षा को कमजोर करना और गरीबों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करना.
  11. बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफलता, जिससे गरीब लोगों में रोकी जा सकने वाली मौतें.
  12. गरीब चाय बागान श्रमिकों के साथ धोखा, ₹351 दैनिक मजदूरी के लंबे समय से किए गए वादे को लागू करने में विफलता.
  13. बुलडोजर न्याय और अल्पसंख्यकों की चयनात्मक बेदखली.
  14. कठोर उपायों, पुलिस मुठभेड़ों और ‘काउबॉय न्याय’ के जरिए भय का माहौल बनाकर संवैधानिक शासन को कमजोर करना.
  15. असम में महिलाओं और बच्चों को हिंसा, अत्याचार, यौन अपराध और तस्करी से बचाने में विफलता.
  16. पर्यावरणीय भ्रष्टाचार-असम के पर्यावरण को खनन और वन माफिया को बेचा जा रहा है.
  17. नशीले पदार्थों के खतरे का चिंताजनक प्रसार केवल पीआर के लिए कभी-कभार जब्ती, बिना स्थायी समाधान के.
  18. अवैध रैट-होल खनन में सरकारी मिलीभगत असम के खनिज संपन्न क्षेत्रों को 'डेथ वैली' में बदलना.
  19. शहरी नियोजन की विफलता, जिसके कारण कचरा प्रबंधन में गड़बड़ी, सीवरेज ओवरफ्लो और जलमग्न शहर.
  20. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करना.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Assam Guwahati PRIYANKA GANDHI Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
इंडिया
West Bengal: अवैध मकान मामले में हुमायूं कबीर की पत्नी को नोटिस जारी, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब
West Bengal: अवैध मकान मामले में हुमायूं कबीर की पत्नी को नोटिस जारी, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब
इंडिया
तेलंगाना में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल ने उठाया क्षतिग्रस्त जामा मस्जिद की मरम्मत का जिम्मा
तेलंगाना में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल ने उठाया क्षतिग्रस्त जामा मस्जिद की मरम्मत का जिम्मा
Advertisement

वीडियोज

ASSI : Movie Review एक ऐसी फिल्म जो हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी |Taapsee Pannu | Anubhav Sinha
Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget