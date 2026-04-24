कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की होगी गिरफ्तारी? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की ओर से दर्ज कराए गए मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इसके साथ ही अब उनके खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला दो बड़े राजनीतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े मामले में विवाद उस समय शुरू हुआ, जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए. खेड़ा ने दावा किया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं. उनके इस बयान के बाद गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं. इनमें चुनाव से जुड़े गलत बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे आरोप शामिल हैं. पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर मामले की जांच शुरू की.

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