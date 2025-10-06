‘CEC ने राहुल गांधी के सवालों के नहीं दिए जवाब’, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

कांग्रेस ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया है. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग का भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन है और चुनाव निकाय कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने में विफल रहा है.

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की. अगले महीन 6 और 11 नवंबर, 2025 को दो चरणों में बिहार में मतदान होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर, 2025 को होगी.

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ‘हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते. चुनाव आयोग से रोजाना सवाल पूछे जा रहे हैं. उन्होंने एक राजनीतिक माहौल बनाया कि अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी कहां हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.’ उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया.’

खेड़ा ने चुनाव आयोग (ECI) पर यह भी आरोप लगाया कि सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को चुनाव कार्यक्रम घोषणा की गई, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन (NDA) को लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने का समय मिल गया. उनका कहना था, ‘अगर यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठबंधन नहीं है, तो फिर क्या है? मुद्दा सिर्फ वोट चोरी नहीं है, बल्कि इसके बाद आप क्या करते हैं, यह है. आपने पिछले 20 सालों में क्या किया, यही मुद्दा है. आपने पेंशन, राशन, नौकरियां छीन लीं.'

दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में इस बार दो चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण में कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा. जबकि, दूसरे चरण में शेष 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. इसके तीन दिन बाद 14 नवंबर, 2025 को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

