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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी ने 3 करोड़ घुसपैठियों का किया दावा, अब पी. चिदंबरम ने पूछे ये पांच सवाल

बीजेपी ने 3 करोड़ घुसपैठियों का किया दावा, अब पी. चिदंबरम ने पूछे ये पांच सवाल

चिदंबरम ने नवीन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से 91 से 93 प्रतिशत लोगों ने अपील में जीत हासिल की. क्या वे भी घुसपैठिये हैं?’’

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 10:01 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के ‘3 करोड़ घुसपैठियों’ संबंधी दावे पर सोमवार को पलटवार करते हुए उनसे पांच सवाल पूछे. उन्होंने जानना चाहा कि जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात नवीन कर रहे हैं, वे कौन हैं और क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है. मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नवीन ने कहा था, ‘‘राहुल गांधी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गली से लेकर संसद तक हर वोट का हिसाब दे सकते हैं.’’

नवीन ने कहा था कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में ढाई करोड़ ऐसे लोगों के थे, जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि छह करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दूसरी जगह चले गए हैं. भाजपा अध्यक्ष ने कहा था, ‘‘तीन करोड़ घुसपैठिये हैं. लोग जानते हैं कि वे (विपक्ष) इन घुसपैठियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं. जब तक भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर रहेंगे.’’

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चिदंबरम के 5 सवाल

नवीन के बयान पर पलटवार करते हुए चिदंबरम ने उनसे पांच सवाल पूछे. उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को जिन तीन करोड़ घुसपैठियों का उल्लेख किया था, वे कौन हैं और क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है.

चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपने कहा कि हरियाणा के लोग जानते हैं कि घुसपैठिये कौन हैं. अगर लोगों को पता है तो हरियाणा सरकार को भी पता होना चाहिए. राज्य सरकार उनके नाम सार्वजनिक करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती?’’

BJP-कांग्रेस में आर-पार

कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी घुसपैठियों को बचा नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि अगर घुसपैठियों की संख्या तीन करोड़ है, तो मृतकों के नामों को छोड़कर मतदाता सूची से 13.3 करोड़ लोगों के नाम क्यों हटाए गए.

चिदंबरम ने नवीन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से 91 से 93 प्रतिशत लोगों ने अपील में जीत हासिल की. क्या वे भी घुसपैठिये हैं?’’ चिदंबरम की यह टिप्पणी ‘वोट चोरी’ को लेकर जारी विवाद के बीच आई है. विपक्ष का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गलत तरीके से 13.3 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए, जबकि भाजपा का कहना है कि यह प्रक्रिया अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अपनाई गई थी.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 10:00 PM (IST)
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