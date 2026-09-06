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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल या विजय, कौन होगा INDIA गठबंधन का चेहरा? KC वेणुगोपाल ने कर दिया साफ

राहुल या विजय, कौन होगा INDIA गठबंधन का चेहरा? KC वेणुगोपाल ने कर दिया साफ

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय के नाम के चल रहे अटकलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Sep 2026 11:28 PM (IST)
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  • कुछ राज्यों में मतभेद के बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूत बना हुआ है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर रविवार (6 सितंबर, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ही 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे.

इसके साथ ही, उन्होंने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें टीवीके ने अपने नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया है.

TVK चीफ विजय की उम्मीदवारी पर बोले वेणुगोपाल

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केरलम में त्रिशूर में पत्रकारों से बातचीत में जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से टीवीके प्रमुख के पीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा, ‘टीवीके ने ऐसी कोई मांग नहीं की है. किसी को भी इस तरह का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए. राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे.’ 

उन्होंने कहा, ‘छात्रों, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी के राजनीतिक अभियानों को पूरे देश में व्यापक ध्यान मिला है. आज भारत मे सबसे ज्यादा चर्चा उसी लड़ाई की हो रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं. चाहे वह छात्रों, किसानों या युवाओं के लिए हो, सभी ने इसे स्वीकार किया है.’

हर कोई राहुल के काम पर ध्यान दे रहा- केसी वेणुगोपाल

वहीं, जब राहुल गांधी के अगले आम चुनाव में नेतृत्व को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा, ‘निश्चित रूप से राहुल गांधी ही विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे. राहुल गांधी आज भारत की जनता के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. हर कोई राहुल गांधी के फैसलों और उनके कामों पर बहुत ध्यान दे रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ राज्यों में गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद होने के बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूत बना हुआ है. इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है. कुछ राज्यों में ऐसे मुद्दे हैं, जहां हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. इसके बावजूद गठबंधन ही आगे बढ़ रहा है. यही सच है.’ 

यह भी पढ़ेंः निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Sep 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI CM Vijay KC Venugopal CONGRESS
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