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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकपिल सिब्बल का बड़ा हमला, 'इतिहास में ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में...'

कपिल सिब्बल का बड़ा हमला, 'इतिहास में ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में...'

कपिल सिब्बल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र और संसदीय समिति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून की ब्रीफिंग को लेकर संवैधानिक आपत्ति जताई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति पर सवाल उठाए हैं. सिब्बल ने दावा किया कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक बैठक होने वाली है, जिसमें ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी भी शामिल होंगे.

कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने आज तक भारत के इतिहास में यह नहीं सुना है कि एक संसदीय समूह एक कानून(एक राष्ट्र एक चुनाव) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग करे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह बताने के लिए कि वास्तव में यह कानून क्या है. मैं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहा हूं. मैंने अपने लीगल करियर में कभी ऐसा नहीं सुना है. यह असंवैधानिक है."

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संसद कानून बनाती है- सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि संसद कानून बनाती है तो उस कानून के बारे में चर्चा होती है और बिल सर्कुलेट होता है. उसकी भी चर्चा होती है. चर्चा के दौरान कुछ कानून के पक्ष में होते हैं, कुछ कानून के खिलाफ. यह एक अच्छी बात है, यह भी होना चाहिए ताकि जब कानून पारित हो या पारित हो जाए तो कई पहलू सामने आएंगे. जब कानून पारित होता है तो संसद इस पर गौर नहीं करती कि यह संवैधानिक है या नहीं. इस पर गौर अदालत करती है कि वह असंवैधानिक है या नहीं. 

सुप्रीम कोर्ट कैंपस में बैठक

कांग्रेस नेता ने कहा कि एक कार्यक्रम का शेड्यूल आया है. 6 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट कैंपस में बैठक होगी. वह 'वन नेशन वन इलेक्शन' समिति के प्रमुख पी.पी. चौधरी इसमें रहेंगे. ऐसा लगता है कि यह उनके द्वारा या समिति द्वारा किया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया जाएगा, सरकार की तरफ से कि देखो कितना अच्छा कानून है. वही कानून जिसके खिलाफ याचिकाएं फाइल होंगी. और सुप्रीम कोर्ट वही तय करेगा कि याचिका सही है या नहीं है, कानून को रद्द करना चाहिए या उसे बहाल करना चाहिए.  उनकी ब्रीफिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, कमेटी कर रही है. मैंने तो अपनी लीगल करियर में कभी ऐसा सुना भी नहीं. यह असंवैधानिक है

हमारे संविधान को क्या हो गया है- सिब्बल

संसद का अधिकार है कानून पास करना. कोर्ट का कर्तव्य है उस पर निर्णय लेना सही है या गलत है.  हमारा कर्तव्य है कि हम ये बातें कोर्ट के सामने रखें. अब इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी कानून, कोई भी कमिटी कोई भी कानून बनाती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट जजों के पास जाएगी और बताएगी कि साहब यह हमारा कानून है. अभी एक यह मैंने तो आज तक सुना नहीं है. यह क्या हो गया है? हमारे संविधान को क्या हो गया है? कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं?

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 01 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Supreme Court CONGRESS
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