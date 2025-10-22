दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. दोनों नेताओं ने इस बातचीत की पुष्टि की, वहीं कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया और दोनों ने सकारात्मक बातचीत की, लेकिन जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस बातचीत में केवल शुभकामनाओं की बात नहीं हुई, बल्कि रूस से भारत के तेल आयात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसे प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक नहीं किया.

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया और दोनों ने बात की. लेकिन प्रधानमंत्री ने बस इतना ही कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं. जहां मोदी इसे छिपाते हैं, वहीं ट्रंप इसे उजागर करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी ओर से बयान जारी कर कहा है कि भारत रूस से तेल आयात बंद करने का आश्वासन दे चुका है. पिछले छह दिनों में यह चौथी बार है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की नीति की घोषणा की है.

The PM has finally acknowledged publicly that President Trump called him up and that the two spoke to each other. But all that the PM has said is that the US President extended Diwali greetings.



But while Mr. Modi conceals, Mr. Trump reveals.



On his part, the US President has… pic.twitter.com/b2ceH2V7VH — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 22, 2025

ट्रंप का बयान और रूस तेल आयात पर सवाल

ट्रंप ने हाल वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने पीएम मोदी से व्यापार और रूस से कच्चे तेल की खरीद जैसे विषयों पर बात की है. ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि भारत अब रूस से तेल आयात कम करेगा या रोक देगा, ताकि अमेरिका की प्रतिबंध नीति का सम्मान बना रहे. वहीं पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में केवल इतना कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के कॉल और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

ये भी पढ़ें: जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी AIMIM, ओवैसी ने वापस लिया उम्मीदवार; 321 पर्चे दाखिल