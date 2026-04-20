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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJairam Ramesh On Govt: 'मुनीर ट्रंप के करीब और भारत के स्टाइलिश कपड़ों में रहने वाले मंत्री...' पाकिस्तान को लेकर ये क्या बोल गए जयराम रमेश

Jairam Ramesh On Govt: 'मुनीर ट्रंप के करीब और भारत के स्टाइलिश कपड़ों में रहने वाले मंत्री...' पाकिस्तान को लेकर ये क्या बोल गए जयराम रमेश

Jairam Ramesh On Govt: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 02:59 PM (IST)
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए बहुत जानकार और हमेशा स्टाइलिश कपड़ों में सजे-धजे विदेश मंत्री ने जिस देश को कभी दलाल कहा गया था, वही आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी कर रहा है. उन्होंने इशारा किया कि यह भारत की कूटनीति के लिए सवाल खड़े करता है. उन्होंने यह भी कहा कि 12 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से करीब 6 अरब डॉलर का कर्ज लिया. इस पैसे से उसने संयुक्त अरब अमीरात का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया और 1.43 अरब डॉलर के यूरोबॉन्ड की किस्त भरी. रमेश के अनुसार यह दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह दूसरे देशों की मदद पर निर्भर है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान इस समय एक अहम कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है. उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया, जिसमें ओसामा बिन लादेन को पनाह देना, अफगानिस्तान में हमले करना और पहलगाम आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा होना. जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल नहीं रही है. उनका कहना है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, जबकि 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने मजबूत स्थिति बनाई थी.

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पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का जिक्र

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब माने जा रहे हैं. रमेश के मुताबिक यह भारत के लिए चिंता की बात है कि पाकिस्तान इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बना रहा है. आखिर में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव की जरूरत है और मौजूदा नेतृत्व इसमें सक्षम नहीं दिख रहा है.

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Published at : 20 Apr 2026 02:59 PM (IST)
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Jairam Ramesh S Jaishankar US Iran Talks
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