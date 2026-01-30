हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटिकट वितरण में पक्षपात का आरोप, कांग्रेस नेता ने कीटनाशक खाकर की सुसाइड की कोशिश

टिकट वितरण में पक्षपात का आरोप, कांग्रेस नेता ने कीटनाशक खाकर की सुसाइड की कोशिश

Congress in Telangana: कांग्रेस नेता भूथाराजू वेणु इस बात से आहत थे कि जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत से काम किया, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई. जबकि पार्टी में नए लोगों को तरजीह दी गई.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के नालगोंडा जिले के चंदूर में शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता ने नगर निकाय चुनावों के लिए बी-फॉर्म (आधिकारिक टिकट) न मिलने पर आत्महत्या की कोशिश की है. पार्टी की ओर से विश्वासघात का आरोप लगाते हुए भूथाराजू वेणु नाम के इस नेता ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और परिजनों की ओर से उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पार्टी ने नहीं दिया टिकट तो सदमे में गए भूथाराजू

जानकारी के मुताबिक, भूथाराजू वेणु कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और चंदूर नगर निगम में पार्टी के लिए काफी समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. उनका कहना था कि पार्टी आलाकमान ने उनकी सेवाओं को नजरअंदाज करते हुए बाहरी लोगों को टिकटें दे दी हैं. आज जब बी-फॉर्म जारी हुआ और उनका नाम उसमें नहीं था, तो वे गहरे सदमे में चले गए.

इस बात से वे आहत थे कि जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए धूप और बारिश में काम किया, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, जबकि पार्टी में नए आए लोगों को तरजीह दी गई.

स्थानीय कार्यकर्ताओं में पार्टी नेतृत्व के प्रति रोष

गहरी निराशा और आक्रोश के कारण वेणु ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) की शाम को घर पर ही कीटनाशक दवा पी ली. जैसे ही उनकी हालत बिगड़ी, परिवार के सदस्यों ने उन्हें तत्काल चंदूर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को नाजुक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए नलगोंडा रेफर कर दिया. इस घटना के बाद से स्थानीय कार्यकर्ताओं में पार्टी नेतृत्व के प्रति भारी रोष है.

स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगी, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, अस्पताल में नेता का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

Published at : 30 Jan 2026 10:11 PM (IST)
SUICIDE CONGRESS ELECTION TELANGANA
