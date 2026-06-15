ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मचे आतंरिक कलह के बीच और बागी सांसदों के एक क्षेत्रीय दल में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार (15 जून, 2026) को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने NCPI का हवाला देते हुए दावा किया किया भारत में सिर्फ सीमा पार बांग्लादेश के लोग ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पार्टियां भी अब घुसपैठ कर रही हैं.

कांग्रेस नेता का बयान तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर कंट्रोल के लिए बढ़ते संघर्ष के बीच सामने आई है, जब पार्टी के 20 बागी सांसदों ने उत्तर-पूर्वी राज्य त्रिपुरा की एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ विलय करने के घोषणा की.

कांग्रेस नेता का भाजपा के घुसपैठ विरोधी अभियान पर निशाना

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान और हाल ही में NCPI की भारतीय राजनीति में उभरने को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, ‘हमलोग काफी वक्त से यह बात सुनते आ रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं और इस सभी घुसपैठियों को देश की सीमा से बाहर निकालना बहुत जरूरी है.’

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, “For so long, we have been hearing that Bangladeshi infiltrators are entering India and that these infiltrators need to be driven out. They say 'detect, delete, and deport'—meaning they will first be… pic.twitter.com/kyrrE7n5Ml — ANI (@ANI) June 15, 2026

उन्होंने भाजपा के अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘उनका कहना है कि पहले घुसपैठियों का पता लगाओ, उन्हें डिलीट करो और फिर उन्हें डिपोर्ट कर दो, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है. वो यह है कि अब देश में सिर्फ बांग्लादेशी लोग ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पार्टियां भी घुसपैठ कर रही हैं.’ उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का समर्थन करने वाले अब टीएमसी की पहचान बदलने की कोशिश में लगे हैं. इसलिए अमित शाह को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब न सिर्फ इंसान, बल्कि बांग्लादेशी पार्टी भी भारत में घुसपैठ कर रही है.

कांग्रेस नेता ने NCPI के गठन पर उठाया सवाल

इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने एनसीपीआई के गठन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि इस पार्टी का गठन बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान उभरे छात्र आंदोलन के दौरान हुई थी. उन्होंने कहा, ‘जिस NCPI की बात की जा रही है, जिसके साथ टीएमसी के बागी सांसदों ने विलय किया है, उसका जन्म बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुआ था. आज वही पार्टी दिल्ली पहुंच गई है.’

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