‘I-PAC तृणमूल कांग्रेस की आंख और कान’, कोलकाता में ED की रेड को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
ED Raids: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ED और CBI जैसी एजेंसियों का हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी (BJP) की ओर से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका झूठे आरोप लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में I-PAC के ऑफिस पर ईडी की छापे के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक परामर्श कंपनी I-PAC पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की आंख और कान की तरह काम करती है और राज्य में टीएमसी की चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं.
अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को ED की छापेमारी को लेकर कहा, ‘I-PAC एक कॉर्पोरेट कंपनी है. ममता बनर्जी की पार्टी के लिए इसका क्या काम है?’ उन्होंने कहा, ‘I-PAC तृणमूल की आंख और कान की तरह काम करती है. वे तृणमूल की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और इसके लिए वे पैसे के बदले कुछ भी कर सकते हैं.’
ED की छापेमारी को लेकर क्या बोले अधीर रंजन चौधरी?
कांग्रेस नेता TMC पर निशाना साधते हुए केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा, ‘दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीते सालों में हम पर हर तरह के संवेदनशील दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं. ईडी और CBI जैसी एजेंसियों का हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) की ओर से दुरुपयोग किया जा रहा है, यहां तक कि हमारे पार्टी नेताओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ झूठे आरोप और झूठे अभियोग लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया.’
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इन घटनाओं से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का पता चलता है. उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.
ईडी की छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा?
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श कंपनी (I-PAC) और उसके निदेशक प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर धनशोधन की जांच के तहत छापेमारी की कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के सह-संस्थापक हैं. वे पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आईटी विभाग के प्रमुख भी हैं.
ईडी की छापेमारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचीं और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनावी रणनीति से जुड़े संवेदनशील डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है.
यह भी पढ़ेंः 'जब तक ममता बनर्जी पुलिस के साथ नहीं पहुंची, तब तक...', I-PAC रेड को लेकर ED ने बंगाल CM पर लगाए गंभीर आरोप
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL