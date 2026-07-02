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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअयोध्या राम मंदिर के 'चंदा चोरी' पर PM मोदी को कांग्रेस का पत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

अयोध्या राम मंदिर के 'चंदा चोरी' पर PM मोदी को कांग्रेस का पत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Congress on Ram Mandir: कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कथित चोरी को लेकर समय-समय पर कई चेतावनियां सामने आईं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 02 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने मौजूदा एसआईटी जांच को बचाने वाली कार्रवाई बताया।

अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है. कांग्रेस महासचिव (संगठन) और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है.

पीएम मोदी के नाम लिखे पत्र में क्या बोले वेणुगोपाल?

चिठ्ठी में वेणुगोपाल ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया है. करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, लेकिन इस आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है.

उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सार्वजनिक भूमि पर हुआ और इसके संचालन के लिए भारत सरकार की ओर से एक सार्वजनिक ट्रस्ट का गठन किया गया. ऐसे में मंदिर प्रशासन और उसकी जवाबदेही पूरी तरह केंद्र सरकार के दायरे में आती है.

चोरी की पहले आईं चेतावनियां, लेकिन किया नजरअंदाज- वेणुगोपाल

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कथित चोरी को लेकर समय-समय पर कई चेतावनियां सामने आईं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया. उनका दावा है कि जिम्मेदार लोगों ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे करोड़ों रुपये के कथित गबन को संरक्षण मिला. 

एसआईटी जांच पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

पत्र में कांग्रेस ने अब तक की एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए हैं. वेणुगोपाल ने कहा कि अब तक की कार्रवाई केवल आंखों में धूल झोंकने जैसी है और इसका उद्देश्य कथित तौर पर बड़े आरोपियों को बचाना प्रतीत होता है.

कांग्रेस का कहना है कि ये केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था के राजनीतिक और आर्थिक दुरुपयोग का गंभीर मुद्दा है. पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तत्काल और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

यह भी पढ़ेंः 'ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को किया गुमराह', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, कांग्रेस-BJP भिड़े

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 02 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi RAM MANDIR KC Venugopal SUPREME COURT CONGRESS
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