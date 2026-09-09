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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केन्द्र और BJP पर हमला, जाने क्या कहा?

टैक्स चोरी-काले धन पर कांग्रेस का केन्द्र और BJP पर हमला, जाने क्या कहा?

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल काले धन की वापसी पर लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही है. इस कड़ी में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर सरकार पर हमला किया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Sep 2026 08:28 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने पूछा, क्या फर्जी दलों को भाजपा का संरक्षण है?

कांग्रेस के संचार विभाग के इनचार्ज, महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने काला धन और फर्जी राजनीतिक दलों की तरफ से टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, विदेशों से तो काला धन ला नहीं पाए और देशवासियों को अभी तक 15-15 लाख रुपये भी नहीं नहीं मिले हैं, लेकिन अब लगता है कि भाजजा के संरक्षण में देश में ही काले धन को सफेद करने की योजना चल रही है.

X पोस्ट में भड़के कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार (9 सितंबर, 2026) को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में जयराम ने कहा, ‘देश की जनता जानना चाहती है कि फर्जी राजनीतिक दलों के जरिए टैक्स चोरी और काले धन को सफेद करने का मामला सामने आने के बावजूद मोदी सरकार ने टैक्स चोरों और इन फर्जी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की?’

विपक्षी दल के नेता का यह बयान कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है. 

टैक्स चोरी के मुद्दे पर बोले जयराम रमेश

रमेश ने कहा, ‘मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में 3,260 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के जरिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का मामला सामने आने के बावजूद दोषियों पर 200% पेनल्टी और आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से सवाल किए हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमें याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और भारी-भरकम टैक्स नोटिस भेजे गए थे. तो फिर इन 3,260 फर्जी राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े टैक्स चोरी के मामलों की जांच क्यों नहीं हो रही है?’

क्या इन फर्जी दलों को BJP संरक्षण प्राप्त है- जयराम

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आगे कहा, ‘क्या इसका कारण यह है कि इन फर्जी राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त था और ये सरकार की शह पर ही सब घोटाला कर रहे थे? इन 3,260 फर्जी राजनीतिक दलों के पीछे आखिर किस ‘चाणक्य’ का हाथ है? कौन है इस काले खेल का असली सूत्रधार? मोदी सरकार देश को जवाब दे.’ 

यह भी पढ़ेंः CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 09 Sep 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi CONGRESS
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