SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक, खरगे-राहुल समेत बड़े पदाधिकारी मौजूद

चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है. मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सभी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यों के प्रभारी मौजूद हैं. बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं. साथ ही SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. मीटिंग शाम 4 बजे से दिल्ली के पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में जारी है.

कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है. अब इस मुद्दे को लगातार बनाए रखने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है. इससे पहले कांग्रेस ने तीन डिमांड सामने रख दी है. पार्टी ने साफ किया है कि सभी मांगों को मानना होगा. कोई भी मांग नामंजूर करने का विकल्प नहीं है.

पार्टी ने कहा है कि 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हैं. सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन इन तीन मुद्दों की मुखाफिलत कर रहा है. इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर साझा किया है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने रखी है कौनसी तीन मांगे?

एक्स पर मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस की तीन मांगे नॉन नेगोशिएबल है, यानी किसी तरह का समझौता इन मांगों को लेकर नहीं किया जाएगा. पहली मांग सीईसी ज्ञाने कुमार का इस्तीफा, दूसरी एसआईआर को रद्द करना, तीसरी बैलेट पेपर पर चुनाव कराना है. देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के साथ इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं.

खरगे ने अपने पोस्ट में आगे कहा है कि जो भी सिविल सोसाइटी के मेंबर और यूथ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं. हम उनके साथ हैं. दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया है. वो बेहद निंदनीय है. तानाशाह बहुत घबराया हुआ है. ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए.

कांग्रेस लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है

कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार एसआईआर और वोट चोरी का मामला उठाते रहे हैं. बिहार चुनाव के समय से शुरू हुई यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के बीच विवादित रही. अब ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुए हाल ही के खुलासे के बाद से मामला सियासी तौर पर गरमा गया है. वहीं, देश के कुछ जस्टिस ने भी वोटर लिस्ट में नाम काटने को गैरकानूनी करार दिया है.

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाली पैनल के खिलाफ लगी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए फॉर्म-16 से जुड़े आदेश को लेकर इनकार कर दिया है, वहीं, याचिका में दर्ज दावों को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब तलब किया है. इसके अलावा कोर्ट ने अस्थायी तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड करने की मांग को खारिज कर दिया है.