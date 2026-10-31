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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया1 नवंबर की रैली को लेकर कांग्रेस ने किया BJP पर पलटवार, नितिन नवीन की रैली पर किया ट्रोल

1 नवंबर की रैली को लेकर कांग्रेस ने किया BJP पर पलटवार, नितिन नवीन की रैली पर किया ट्रोल

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रैली आयोजित करने का मकसद व्यापारी वर्ग को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं है. कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए कहा है कि इस रैली में 10 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 31 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर सियासत तेज हो चुकी है. बीजेपी के नेताओं ने रैली के कारण व्यापारियों और आमजन को होने वाली परेशानियों पर सवाल उठाए हैं. जवाब में कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए बीजेपी की चांदनी चौक की रैली को लेकर ट्रोल किया है.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि 10 लाख से ऊपर लोग आएंगे. दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है. रैली के कारण व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि बुधवार को जब मार्केट खुली हुई थी, तब भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की रैली से व्यापारियों को नुकसान नहीं हुआ लेकिन रविवार को जब मार्केट बंद है, तब विपक्ष की रैली से व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा? बताइए, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरी तैयारी हो चुकी है. बरसात के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत आपको कल देखने को मिलेगी.

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रैली देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने रैली के कारण व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका के सवाल पर कहा कि "जब देश का लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी हम दीपावली और होली मना पाएंगे. यह रैली देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है. यह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथियों का आह्वान है. अब यह एक जनआंदोलन बन चुका है."

एक ऐतिहासिक रैली

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि "एक नवंबर को रविवार है और आसपास का बाजार बंद रहता है. जब लाखों लोग दिल्ली आएंगे तो उससे व्यापार बढ़ेगा. व्यापार के नुकसान का सवाल नहीं है. भाजपा से जुड़े व्यापारी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. मैं यह कहता हूं कि जो व्यापारी भाजपा के झूठ में शामिल नहीं हैं, उन सभी का इस रैली में आह्वान है. आइए, हमारे साथ शामिल हों. हम लोगों के वोट को बचाने का काम करेंगे. यह एक ऐतिहासिक रैली है."

राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है. इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग शामिल होने आ रहे हैं. पिछले 20 साल में शायद इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी. लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपनी जेब से खर्च करके इसमें शामिल होने आ रहे हैं. यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. संवैधानिक संस्थाओं और वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है. यह देश का आंदोलन है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं. हम दिल्ली में सभी का स्वागत करेंगे.

व्यापारियों का भला होने वाला है

कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि मुझे बताइए कि व्यापारी वर्ग को नुकसान कैसे होगा, उल्टा फायदा होगा. 8-10 लाख लोग दिल्ली में आएंगे, दीपावली का त्यौहार है तो लोग रैली में हिस्सा लेने के बाद घूमेंगे-फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे. इससे तो व्यापारियों का भला होने वाला है. व्यापारियों का कारोबार बढ़ने वाला है. यह तो दो-चार लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो-हल्ला मचाये हुए हैं.

संसद में ठीक से चर्चा हुई होती, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती

कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 1 नवंबर को यहां पर 'वोट बचाओ' को लेकर रैली होने वाली है. हमारी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए. अगर इस मामले में संसद में ठीक से चर्चा हुई होती, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती. उन्होंने कहा कि इस रैली को सफल बनाने के लिए देशभर से लोग यहां आ रहे हैं.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 31 Oct 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan BJP 1 November CONGRESS
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