उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'

उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'

जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री तोड़फोड़ और धमकी की राजनीति कर रहे हैं. ये लोग कुछ भी कर लें इस सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए अलग-अलग स्कीम लाई जा रही हैं. 

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Curated By: ऋषि कांत |  Updated at : 18 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई है. यूबीटी के 9 में से 6 विधायक अलग हो गए हैं और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में विलय होना चाहते हैं. इस टूट पर कांग्रेस  ने आरोप लगाया कि विपक्ष का मनोबल को तोडा जा रहा है. संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री तोड़फोड़ और धमकी की राजनीति कर रहे हैं. ये लोग कुछ भी कर लें इस सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए अलग-अलग स्कीम लाई जा रही हैं. 

जयराम रमेश ने कहा, 'घटनाक्रम को समझिए, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री को अपमान का सामना करना पड़ा था, जब संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि उन्हें सदन में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था. तमाम कोशिशों के बावजूद गृह मंत्री को 2/3 बहुमत नहीं मिला. इससे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ हुए और अब वे अलग-अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं.'

एनडीए को दो तिहाई बहुमत नहीं मिलेगा: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा. ऐसा विपक्ष का मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा है. यह संविधान और हमारे लोकतंत्र पर हमला है. कभी सरदार पटेल जिस पद पर थे, उसी पद पर रहते हुए मौजूदा गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' नहीं, बल्कि 'नेशनल डिफेक्टर अलायंस' है.

ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 

17 अप्रैल से बीजेपी ने अपनाई अलग राजनीति: जयराम रमेश 

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह INDIA गठबंधन बनाम NDA की लड़ाई है तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'हमारे सामने चुनौती यह है कि संसद का मॉनसून सत्र आने वाला है और गृह मंत्री ने दावा किया है कि अगर उन्हें उससे पहले 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वे संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे. इसलिए, वे अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं. गृह मंत्री को लोकसभा में 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा था, इसीलिए उन्होंने 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन विपक्ष एकजुट रहा और उन्हें (BJP को) संविधान संशोधन विधेयक पर केवल 298 वोट मिले.  वे अब साइकलॉजिकल  गेम खेल रहे हैं. 17 अप्रैल से उन्होंने बदले की राजनीति की नीति अपनाई है.'

यूबीटी के 6 सांसदों ने बनाया अलग गुट 

शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने गुट बनाकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उन्हें एकनाथ शिंदे में मर्जर को लेकर पत्र भी सौंप दिया है. बगावत करने वालों में शिर्डी से सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे, आष्टीकर हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल, मुंबई नॉर्थ-ईस्ट से सांसद संजय दीना पाटिल, परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, निंबालकर उस्मानाबाद से सांसद ओमप्रकाश राजे, यवतमाल से संजय देशमुख शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'

टीएमसी के 28 में से 20 सांसद हुए अलग 

टीएमसी के 28 में से 20 सांसद अलग हो गए और उन्होंने अपना मर्जर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NCPI) में कर लिया है. बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा- हम PM मोदी के नेतृत्व में NDA के साथ काम करेंगे.  

Published at : 18 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh Uddhav Thackeray CONGRESS SHIVSENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'
उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
इंडिया
ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका
ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं
ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
बिहार
बिहार पुलिस ने किया फर्जी एनकाउंटर? भरत तिवारी की मौत के बाद आरा में हंगामा, लाठीचार्ज
बिहार पुलिस ने किया फर्जी एनकाउंटर? भरत तिवारी की मौत के बाद आरा में हंगामा, लाठीचार्ज
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget