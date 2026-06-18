उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के अलग होने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, कहा- 'अपमान के बाद अमित शाह...'

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई है. यूबीटी के 9 में से 6 विधायक अलग हो गए हैं और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में विलय होना चाहते हैं. इस टूट पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष का मनोबल को तोडा जा रहा है. संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री तोड़फोड़ और धमकी की राजनीति कर रहे हैं. ये लोग कुछ भी कर लें इस सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए अलग-अलग स्कीम लाई जा रही हैं.

जयराम रमेश ने कहा, 'घटनाक्रम को समझिए, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री को अपमान का सामना करना पड़ा था, जब संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि उन्हें सदन में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था. तमाम कोशिशों के बावजूद गृह मंत्री को 2/3 बहुमत नहीं मिला. इससे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ हुए और अब वे अलग-अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं.'

#WATCH | Delhi | Congress MP Jairam Ramesh says, "We are ready for the Monsoon session of Parliament, a special session - they can't get 362 votes (a 2/3rd majority). Attempts are being made to lower the morale (of the Opposition) and to lure MPs by offering incentives. They are… pic.twitter.com/siEzEYKOPh — ANI (@ANI) June 18, 2026

एनडीए को दो तिहाई बहुमत नहीं मिलेगा: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा. ऐसा विपक्ष का मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा है. यह संविधान और हमारे लोकतंत्र पर हमला है. कभी सरदार पटेल जिस पद पर थे, उसी पद पर रहते हुए मौजूदा गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' नहीं, बल्कि 'नेशनल डिफेक्टर अलायंस' है.

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17 अप्रैल से बीजेपी ने अपनाई अलग राजनीति: जयराम रमेश

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह INDIA गठबंधन बनाम NDA की लड़ाई है तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'हमारे सामने चुनौती यह है कि संसद का मॉनसून सत्र आने वाला है और गृह मंत्री ने दावा किया है कि अगर उन्हें उससे पहले 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वे संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे. इसलिए, वे अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं. गृह मंत्री को लोकसभा में 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा था, इसीलिए उन्होंने 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन विपक्ष एकजुट रहा और उन्हें (BJP को) संविधान संशोधन विधेयक पर केवल 298 वोट मिले. वे अब साइकलॉजिकल गेम खेल रहे हैं. 17 अप्रैल से उन्होंने बदले की राजनीति की नीति अपनाई है.'

यूबीटी के 6 सांसदों ने बनाया अलग गुट

शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने गुट बनाकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उन्हें एकनाथ शिंदे में मर्जर को लेकर पत्र भी सौंप दिया है. बगावत करने वालों में शिर्डी से सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे, आष्टीकर हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल, मुंबई नॉर्थ-ईस्ट से सांसद संजय दीना पाटिल, परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, निंबालकर उस्मानाबाद से सांसद ओमप्रकाश राजे, यवतमाल से संजय देशमुख शामिल हैं.

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टीएमसी के 28 में से 20 सांसद हुए अलग

टीएमसी के 28 में से 20 सांसद अलग हो गए और उन्होंने अपना मर्जर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NCPI) में कर लिया है. बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा- हम PM मोदी के नेतृत्व में NDA के साथ काम करेंगे.