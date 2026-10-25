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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन, पवन खेड़ा बोले- नहीं टलेगा मार्च

वोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन, पवन खेड़ा बोले- नहीं टलेगा मार्च

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा एक नवंबर को होने वाले ‘चलो दिल्ली’ मार्च को टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यक्रम तय समय पर होगा. उन्होंने लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 02:51 PM (IST)
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कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन मार्च और महारैली को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा इस मार्च से घबराई हुई है और लोगों के जरिए इसे टालने के लिए दबाव बनवाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 नवंबर को मार्च हर हाल में होगा. इससे पहले राहुल गांधी ने भी मतदाता सूची से नाम काटे जाने और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील की थी.

‘मार्च टालने की कोशिश कर रही भाजपा’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन के मार्च के बाद भाजपा घबरा गई है. इसी वजह से लोगों के जरिए कांग्रेस नेताओं को 1 नवंबर का ‘चलो दिल्ली’ मार्च टालने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है.

खेड़ा ने कहा कि मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा. इसमें छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा शामिल होंगे. लोकतंत्र की चिंता करने वाले सभी लोग वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुट होंगे.

व्यापारियों से भी शामिल होने की अपील

पवन खेड़ा ने दिल्ली के व्यापारियों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा व्यापारियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है. खेड़ा ने कहा कि दिल्ली के व्यापारी भी मार्च में शामिल होंगे. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में लोगों की बढ़ती आवाजाही से शहर के कारोबार को भी फायदा होगा.

उन्होंने 1 नवंबर के मार्च को लोकतंत्र में बाधा नहीं, बल्कि मोदी युग के आसन्न अंत का अग्रिम उत्सव बताया. साथ ही दावा किया कि यह कार्यक्रम बड़ी सफलता हासिल करेगा.

राहुल गांधी ने कहा- चुप नहीं बैठेंगे

इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि देश में लोगों के वोट चुराए जा रहे हैं और इसे किसी भी हाल में चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम काटे गए, नियम-कानून तोड़े गए और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलाई गईं. राहुल गांधी ने कहा कि अब देश इसका जवाब देगा.

राहुल गांधी ने 1 नवंबर को ‘चलो दिल्ली’ का आह्वान करते हुए ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन मार्च और महारैली में शामिल होने की अपील की. उन्होंने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों सहित लोकतंत्र की चिंता करने वाले सभी लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने को कहा.

भाजपा को राहुल गांधी का जवाब

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि वोट जनता का है और इसकी रक्षा की लड़ाई भी जनता की है. उन्होंने कार्यक्रम का स्थान नई दिल्ली के रामलीला मैदान को बताया.

पोस्ट के अंत में राहुल गांधी ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर तंज कसते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए भाजपा और उसके सहयोगियों से अगले सात दिन तक भी यही जोश और लगन बनाए रखने को कहा.

यह भी पढ़िएः 'नमो घाट' पर एयरफोर्स का जलवा! आसमान में राफेल-सुखोई, PM मोदी का रोड शो

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 25 Oct 2026 02:51 PM (IST)
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Rahul Gandhi Pawan Khera CONGRESS
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