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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामिलन प्रधान ने नंदीग्राम उपचुनाव में शुरू किया प्रचार, कहा- राजनीतिक थी गिरफ़्तारी

मिलन प्रधान ने नंदीग्राम उपचुनाव में शुरू किया प्रचार, कहा- राजनीतिक थी गिरफ़्तारी

मिलन प्रधान ने सवाल खड़ा किया है कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिनमें TMC के वे पूर्व नेता भी शामिल हैं, जो अब BJP का समर्थन कर रहे हैं

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 01 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उप-चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद गुरुवार को प्रचार शुरू कर दिया है.  उन्हें एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया था. 

पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधान ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से अपना प्रचार अभियान शुरू किया.  वह नंदीग्राम बस स्टैंड होते हुए टेनोर की ओर पैदल गए और रास्ते में स्थानीय निवासियों तथा दुकानदारों से बातचीत की. 

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प्रधान ने कहा-पिछड़ा हुआ नंदीग्राम, उठाऊंगा मुद्दा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें उपचुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति मिल गई. रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने बुधवार शाम को कार से रोड शो भी किया था. 

मतदाताओं से बातचीत करते हुए प्रधान ने वादा किया कि निर्वाचित होने पर वह विधानसभा में स्थानीय मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने कहा है कि ‘‘नंदीग्राम के लोग कई सुविधाओं से वंचित हैं.  आज भी यहां पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोग तालाब का पानी पीते हैं.  नंदीग्राम में सामान्य महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और ITI नहीं है.  पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक बदलाव का केंद्र नंदीग्राम रहा है, फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है. ’’
 
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दो दशक पुराने एक मामले में उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है.  उन्होंने सवाल किया कि उसी मामले के अन्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के वे पूर्व नेता भी शामिल हैं जो अब BJP का समर्थन कर रहे हैं. BJP उम्मीदवार हसीरानी रथ ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. 

ममता बनर्जी ने किया है समर्थन

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है.  शुभेंदु ने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की थी.  बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया. 

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के मिलन प्रधान को समर्थन दिया है. उनकी पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने के बाद, अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद चुनाव मैदान से हटने का फैसला किया था. ममता बनर्जी के मिलन प्रधान को समर्थन देने के तुरंत बाद उसी शाम को प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया था.

नंदीग्राम में कांग्रेस है कमजोर

नंदीग्राम की सीट पर इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी बहुत कमजोर रही थी. उनके उम्मीदवार शेख जरियातुल हुसैन की 794 वोटों के साथ जमानत जब्त हो गई थी. लेकिन इस बार ममता बनर्जी के समर्थन देने के बाद देखना होगा कि क्या कांग्रेस बंगाल विधानसभा में अपनी संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर पाती है या नहीं?

हालांकि मिलन प्रधान के पास प्रचार करने के लिए अब सिर्फ 4 दिनों का समय बचा है, क्योंकि उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा.  मतदान 6  अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को की जाएगी. 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 01 Oct 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
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