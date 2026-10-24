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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी

यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पांच राज्यों में वॉर रूम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. जानें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की जिम्मेदारी किसे मिली.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए देश के 5 राज्यों में चुनावी वॉर रूम के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है. पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में अलग-अलग नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सचिन यादव को चुनावी वॉर रूम का अध्यक्ष बनाया गया है. पंजाब में पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन को यह जिम्मेदारी दी गई है. गोवा में इमरोज खान, मणिपुर में बिस्वरंजन मोहंती और उत्तराखंड में कृष्ण सतरौड़ को वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

क्या काम करेगा चुनावी वॉर रूम?

चुनावी वॉर रूम का काम चुनाव से जुड़ी तैयारियों को मैनेज करना होता है. इसके जरिए पार्टी प्रचार की प्लानिंग तैयार करती है, अलग-अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने का काम करती है. इसके अलावा चुनाव से जुड़ी जानकारी पर  हर तरह से नजर रखती है. इन नियुक्तियों की मदद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्यों में अपनी चुनावी तैयारियों और संगठन के काम को बेहतर तरीके से चलाना चाहती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 24 Oct 2026 01:18 PM (IST)
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