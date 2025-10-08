भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा की जुबली हिल्स सीट से आगामी उपचुनाव के लिए नवीन यादव को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है.

कांग्रेस पार्ट ने बयान में लिखा, ‘कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नवीन यादव को उम्मीदवारी को अनुमोदित किया है.’

जुबली हिल्स विधानसभा सीट को लेकर गरमाई है राजनीति

हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया था. जो चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के उम्मीदवार मगंती गोपीनाथ से 16 हजार से ज्यादा वोटों से हार गए थे.

जुबली हिल्स से टिकट मांग रहे थे अजहरुद्दीन

2023 में जुबली हिल्स विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मगंती गोपीनाथ विधायक बने थे. हालांकि, कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया. इसके बाद से यह सीट खाली है. वहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव के लिए अजहरुद्दीन एक बार फिर टिकट की मांग कर रहे थे. उनका कहना है कि जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है.

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में 64,000 वोट मिले थे. यह लोगों का मेरे प्रति प्यार दर्शाता है. हार-जीत जीवन का हिस्सा है. यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है.

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे अजहरुद्दीन ने यह बयान ऐसे समय पर दिया था, जब कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया था. टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस के अंदर कलह देखने को मिल सकती है.

