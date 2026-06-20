एक तरफ बंगाल में टीएमसी में फूट मची हुई है, तो वहीं अब कांग्रेस ने राज्य नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस विधायक दल के नेता और उपनेता की नियुक्ति है. साथ ही पार्टी ने तत्काल प्रभाव से इसकी मंजूरी दे दी है. पार्टी ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है.

AICC ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए आदेश में कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विधायक दल का नेता और उपनेता की नियुक्ति की गई है. यहां पार्टी ने जुल्फिकार अली को पार्टी का नेता घोषित किया है. वहीं, मम को उपनेता नियुक्त किया है.

जुल्फिकार अली के बारे में जानें

जुल्फिकार अली पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक जाने माने नेता है. मुर्शिदाबाद के रानीनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं. उनका बैकग्राउंड बिजनेस से जुड़ा हुआ है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा हासिल की है.

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जानें कौन हैं मोताब शेख ?

कांग्रेस पार्टी से उपनेता बनाए गए मोताब शेख एक भारतीय राजनीतिज्ञ है. वह मुर्शिदाबाद के फरक्का विधानसभा से विधायक हैं. उनकी शुरुआती शिक्षा मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से हुई है. वह अपना एक बिजनेस चलाते हैं. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपने पास 17 करोड़ की संपत्ति बताई थी. हाल की चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सुनील चौधरी को 8 हजार 193 वोटों के अंतर से हराया था.

इन सभी बैंकों में 400 करोड़ रुपये जमा

बंगाल पुलिस ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं. अब HDFC बैंक में मौजूद कांग्रेस के तीन अकाउंट्स से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं. इन सभी बैंक में पार्टी के 400 करोड़ रुपये जमा हैं. पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर की लड़ाई अब पार्टी के पैसे और संपत्तियों पर आ गई है.

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