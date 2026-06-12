हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMeenakshi Natarajan Nomination Rejected: राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल! कांग्रेस बोली- 'मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर BJP ने चुरा ली सीट'

Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल! कांग्रेस बोली- 'मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर BJP ने चुरा ली सीट'

मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने इसे "सीट चोरी" का नया उदाहरण बताते हुए दोनों के बीच मिलीभगत का दावा किया है. कांग्रेस का कहना है कि नामांकन रद्द करने का फैसला दोषपूर्ण और तर्कहीन आधार पर लिया गया है.

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्होंने नामांकन के साथ जमा किया गया फॉर्म-26 पूरी तरह भरा था. उनके अनुसार, फॉर्म में किसी निजी कानूनी नोटिस की जानकारी देने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि केवल एक कानूनी नोटिस है, जिस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया है. इसलिए उन्होंने संबंधित कॉलम में "नॉट एप्लिकेबल" लिखा था.


यह भी पढ़ें : गुजरात प्लेन क्रैश: एक साल बाद भी दर्द से उबर नहीं पाया ‘एयरोप्लेन बॉय’, विमान हादसे का बनाया था वीडियो

भाजपा पर साजिश का आरोप

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति में यह पहला मौका है जब किसी राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन इस तरह खारिज किया गया है. उनका आरोप है कि भाजपा के पास तीसरी राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे, इसलिए उसने राजनीतिक दबाव और अन्य तरीकों से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने की कोशिश की.

आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने दोहरे मानदंड अपनाए हैं और अन्य मामलों में उम्मीदवारों को त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया गया, जबकि नटराजन के मामले में ऐसा नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

कांग्रेस के अनुसार, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज किया गया कि उन्होंने तेलंगाना में उनके खिलाफ दायर एक न्यायालयीन शिकायत की जानकारी नहीं दी. पार्टी का दावा है कि यह कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं है और नामांकन रद्द करने का आधार निराधार है. 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना एकमात्र उम्मीदवार बनाया था. नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. इस बीच भाजपा के तीन उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में इन नेताओं पर एक्शन की तैयारी में कांग्रेस! पूर्व राज्यसभा सांसद समेत तीन को सौंपी जिम्मेदारी

Published at : 12 Jun 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Meenakshi Natarajan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल! कांग्रेस बोली- 'मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर BJP ने चुरा ली सीट'
राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल! कांग्रेस बोली- 'मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर BJP ने चुरा ली सीट'
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
इंडिया
Air India Plane Crash: अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
इंडिया
टीएमसी के बागी गुट सोमवार को स्पीकर से करेंगे मुलाकात, रविवार को होगी बैठक, भड़के कीर्ति आजाद
टीएमसी के बागी गुट सोमवार को स्पीकर से करेंगे मुलाकात, रविवार को होगी बैठक, भड़के कीर्ति आजाद
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
शरद पवार गुट और TMC के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर AAP का बड़ा बयान, 'इससे कोई फायदा...'
शरद पवार गुट और TMC के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर AAP का बड़ा बयान, 'इससे कोई फायदा...'
इंडिया
ममता हमारी नेता हैं, न कि अभिषेक बनर्जी या कोई और… TMC में फूट के बीच दीदी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा
ममता हमारी नेता हैं, न कि अभिषेक बनर्जी या कोई और… TMC में फूट के बीच दीदी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई भी हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठोका पहला शतक; सिर्फ बाउंड्री से 86 रन
वैभव सूर्यवंशी के भाई भी हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठोका पहला शतक; सिर्फ बाउंड्री से 86 रन
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द तो हैरान रह गए नेतन्याहू; क्या पड़ गई इजरायल-अमेरिका के बीच फूट?
ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द तो हैरान हो गए नेतन्याहू; क्या पड़ गई इजरायल-यूएस के बीच फूट?
इंडिया
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
ममता बनर्जी की बढ़ी मुसीबत, साम्प्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर
जनरल नॉलेज
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाने पर MBBS छात्रा सेजल पर FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?
डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाने पर MBBS छात्रा सेजल पर FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget