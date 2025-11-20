हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 21 नवंबर से निकलेगी ‘जन आक्रोश यात्रा’

गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 21 नवंबर से निकलेगी ‘जन आक्रोश यात्रा’

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 21 नवंबर से दो महीने की ‘जन आक्रोश यात्रा’ शुरू करने जा रही है. यात्रा में राहुल गांधी, खरगे और प्रियंका गांधी शामिल होंगे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 02:59 PM (IST)
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में बड़ी राजनीतिक पहल करने जा रही है. पार्टी 21 नवंबर से ‘जन आक्रोश यात्रा’ की शुरुआत करेगी, जो करीब दो महीने तक चलेगी. इसका उद्देश्य राज्य में सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाना और स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाना है. यात्रा को बेहतर प्रबंधन के लिए गुजरात को 4 जोन में विभाजित किया गया है. इसकी शुरुआत नॉर्थ ज़ोन के धीमा से होगी और गांधीनगर में समापन होगा.

यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं. जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई. बैठक में गुजरात के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, सह प्रभारी रामकिशन ओझा, श्रीनिवास और सुभाषिनी यादव शामिल हुए. बैठक में यात्रा की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई और तय किया गया कि किन क्षेत्रों में शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा और कौन से मुद्दे जोर-शोर से उठाए जाएंगे.

यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर होगी बात
सूत्रों के मुताबिक यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, आदिवासी और वोट चोरी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे. कांग्रेस का मानना है कि ये यात्रा चुनाव से पहले जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष को राजनीतिक मोड़ देने में अहम भूमिका निभाएगी. हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, जिसमें NDA के सामने सिर्फ 35 सीटें मिली और वो दूसरे नंबर पर रही. उसका वोट शेयर 37.6 फीसदी रहा. वहीं NDA 202 सीटों पर जीत हासिल की और उनका वोट शेयर 46.5 फीसदी रहा. इस चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटों पर जीत हासिल हुई.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी भारतीय पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 20 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Priyanka Gandhi Gujarat CONGRESS
